Minister met schaatsbond in gesprek over wedstrijden op natuurijs

Minister van Tamara van Ark van Sport is in gesprek met schaatsbond KNSB over het toestaan van schaatswedstrijden op natuurijs. Premier Mark Rutte zei vrijdag nog dat voor schaatswedstrijden geen uitzondering wordt gemaakt op de coronaregels, maar de minister is het gesprek met de KNSB nu toch aangegaan.

Marathonschaatsen is op dit moment niet aangemerkt als topsport. De competitie op kunstijs kon daarom deze winter niet doorgaan. Nu het al een paar dagen flink vriest, komt de mogelijkheid tot het houden van wedstrijden op natuurijs en eventueel een nationaal kampioenschap toch steeds dichterbij. En wordt de lobby steeds groter.

Geen Elfstedentocht

"We zijn met de KNSB in gesprek over de vraag om hoeveel topsporters het zou gaan, waar je bijvoorbeeld een kampioenschap zou willen houden en hoe je dat veilig organiseert", aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij verwacht de uitslag van de gesprekken ergens in de komende paar dagen.

Hij benadrukt dat de gesprekken niet over de Elfstedentocht gaan. "Dat is een evenement en die zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven de tocht op dit moment niet te willen houden." Eerder op de dag zei onder meer D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de Elfstedentocht volgens hem dit jaar mogelijk moet zijn.

'Blij verrast'

Eerder vandaag werd al duidelijk dat de marathonschaatsploegen de KNSB in een open brief hadden gevraagd om te kijken wat de mogelijkheden zijn om wedstrijden te rijden op natuurijs.

KNSB-directeuren Remy de Wit en mede-directeur Herman de Haan hebben de teams intussen geantwoord en uitgenodigd om mee te praten. "Wij zijn blij verrast dat er nu mogelijk een kans ligt om hier iets bijzonders van te maken", schrijven de KNSB-directeuren. "Het spreekt vanzelf dat wij de initiatieven volledig omarmen."

'Unieke kans'

De KNSB wil er alles aan doen om de marathonschaatsers wedstrijden op natuurijs te kunnen aanbieden. "Zodra dat ijstechnisch mogelijk is en mits het door het ministerie van VWS wordt toegestaan", aldus De Wit.

"De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland", vervolgt de technisch directeur. "Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden."