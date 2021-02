Premier Rutte laat mogelijkheid schaatsmarathons toch onderzoeken

Premier Rutte is teruggekomen op zijn uitspraak van vrijdag dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Hij verklaarde vandaag dat er inmiddels overleg is tussen minister Grapperhaus, de schaatsbond KNSB en de veiligheidsregio's of het toch mogelijk is voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren.

Marathonschaatsen is eerder niet aangemerkt als topsport, waardoor er - zolang de coronamaatregelen gelden- geen wedstrijden kunnen worden gehouden. "We kunnen wellicht leren van het Thialf-regime", zei Rutte, doelend op de langebaanwedstrijden van afgelopen weken die in een zogenoemde bubbel werden gehouden. "Schaatsers en begeleiders zullen dan wat moeten opgeven wat hun vrijheid betreft, maar ik denk dat ze dat er wel voor overhebben", aldus Rutte.

Geen Elfstedentocht

Eerder vandaag werd al bekend dat sportminister Tamara van Ark - ondanks Ruttes afwijzende houding afgelopen vrijdag - in gesprek was gesprek met schaatsbond KNSB over het toestaan van schaatswedstrijden op natuurijs. "We zijn met de KNSB in gesprek over de vraag om hoeveel topsporters het zou gaan, waar je bijvoorbeeld een kampioenschap zou willen houden en hoe je dat veilig organiseert", aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij verwacht de uitslag van de gesprekken ergens in de komende paar dagen.

Hij benadrukt dat de gesprekken niet over de Elfstedentocht gaan. "Dat is een evenement en die zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven de tocht op dit moment niet te willen houden." Eerder op de dag zei onder meer D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de Elfstedentocht volgens hem dit jaar mogelijk moet zijn.

Praten over een Elfstedentocht vindt Rutte nog te vroeg. "Los nog van de weersvoorspellingen, want er zou nog heel veel weken vorst nodig zijn. En er is natuurlijk de vereniging De Friesche Elf Steden, die een wedstrijd voor alleen wedstrijdrijders niet vindt zoals het hoort. En wat natuurlijk niet kan is publiek bij wedstrijden."

'Blij verrast'

Vanochtend werd al duidelijk dat de marathonschaatsploegen de KNSB in een open brief hadden gevraagd om te kijken wat de mogelijkheden zijn om wedstrijden te rijden op natuurijs.

KNSB-directeuren Remy de Wit en mede-directeur Herman de Haan hebben de teams intussen geantwoord en uitgenodigd om mee te praten. "Wij zijn blij verrast dat er nu mogelijk een kans ligt om hier iets bijzonders van te maken", schrijven de KNSB-directeuren. "Het spreekt vanzelf dat wij de initiatieven volledig omarmen."

'Unieke kans'

De KNSB wil er alles aan doen om de marathonschaatsers wedstrijden op natuurijs te kunnen aanbieden. "Zodra dat ijstechnisch mogelijk is en mits het door het ministerie van VWS wordt toegestaan", aldus De Wit.

"De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland", vervolgt de technisch directeur. "Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden."