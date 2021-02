Wintersportgevoel op de golfbaan in Ees

"Het is negen jaar geleden dat we hier echt konden langlaufen. Vier jaar geleden kon het een dagje", zegt Ferdie Ottens van Country Golf Ees. "Nu hopen we dat het de hele week, en misschien volgende week, nog kan als de sneeuw een beetje mooi blijft liggen."

Niet op wintersport

"Het is heerlijk", zeggen een moeder en haar dochter die aan het langlaufen zijn. "We zouden eigenlijk op wintersport, maar die vakantie is geannuleerd. Als we deze week ook nog kunnen schaatsen, dan hebben we echt een wintersportgevoel!"