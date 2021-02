Tijdelijke noodopvang daklozen Emmen verhuist voor derde keer

Daklozen in Emmen maken letterlijk de ronde door de stad. Voor de derde keer in enkele weken tijd verhuist de tijdelijke noodopvang van het Leger des Heils naar een nieuwe locatie. Sinds kort kunnen mensen zonder een vast adres aankloppen bij het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg.

Normaliter kunnen dak- en thuislozen terecht bij de nachtopvang van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat. Een combinatie van ijzige, winterse temperaturen, het rondwarende coronavirus en de ingestelde avondklok maakten dat het daar al snel aan voldoende ruimte ontbrak.

Te weinig ruimte

De Pauluskerk aan de Meerstraat bood uitkomst door extra ruimte aan te bieden. "Er bleek echter niet voldoende plek te zijn om mensen met mogelijk door corona veroorzaakte klachten een aparte ruimte aan te bieden", vertelt gemeentewoordvoerder Miranda Kocks.

"Vandaar dat rond de jaarwisseling werd uitgeweken naar de sportzaal aan de Middenhaag in de wijk Emmermeer." Deze locatie is groot genoeg om mensen met gezondheidsklachten te scheiden van de rest. Maar nu de scholen morgen weer open gaan, kan het Leger des Heils de gymzaal niet meer gebruiken en moest opnieuw gezocht worden naar een geschikte plek. Kocks: "We hebben contact gezocht met Peter van Dijk, de eigenaar van voormalige hotel."

Geen woord van protest

Inmiddels zijn tien voormalige hotelkamers bedongen als verblijfplaats. "Zolang de avondklok van kracht blijft (voorlopig tot 2 maart, red.) en het winterse weer aanhoudt, mag er gebruik worden gemaakt van het oude hotel."

De omgeving is inmiddels per brief op de hoogte gesteld van de tijdelijke opvang in het hotel. Volgens Kocks heeft er daarop niemand bij de gemeente aan de bel getrokken. "We ervaren tot nu toe hetzelfde als in Emmermeer: ook daar viel geen woord van protest."