World of Birds Foundation bestaat 25 jaar: 'Een uit de hand gelopen hobby'

Volgens oprichter Michel van der Plas is het een uit de hand gelopen hobby. "Ik had al een aantal toen ik in 1994 naar Drenthe verhuisde. Al heel snel wisten mensen ons te vinden, omdat papegaaienhouders vrij zeldzaam waren in die tijd in Drenthe. Mensen die een papegaai als huisdier hadden en er vanaf wilden, kwamen al snel bij ons terecht. Zo is de opvang ontstaan."

Meubelstuk

Sinds de oprichting van de stichting in 1996 is de vogelwereld volgens Van der Plas behoorlijk veranderd. "In de beginperiode was een papegaai vooral een meubelstuk. Pas de laatste vijftien of twintig jaar is meer bekend geworden dat je ze ook goed kan opvoeden. Tegenwoordig zijn papegaaien veel meer een gezinslid geworden in plaats van een meubelstuk. Dat is een heel grote stap voorwaarts geweest in het welzijn van de vogels."

Van der Plas ziet soms schrijnende gevallen de opvang binnenkomen, omdat eigenaren niet weten hoe ze een vogel moeten houden. "Eigenaren zijn vaak gek op hun vogel en hebben er het beste mee voor, maar doet onbewust alles fout wat ze fout kunnen doen. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van papagaaien heel ver verwijderd van wat ze zouden kunnen worden. Een rose kaketoe kan bijvoorbeeld wel 60 jaar worden, maar de gemiddelde leeftijd is t22. Dat komt vooral door slechte voeding en weinig beweging."

Taart voor de medewerkers en vrijwilligers van de vogelopvang (Rechten: RTV Drenthe)

Vogel kwijt

Met 1800 vogels in de opvang wil er heel soms weleens eentje ontsnappen. "Dat is tot nu toe vier keer gebeurd en we hebben toen drie vogels weer gevonden. Eentje, een zeldzame vasapapegaai, hebben we nooit meer teruggezien. Dat was pijnlijk, want die hadden we hard nodig voor een kweekprogramma."

De komende jaren zal het aantal vogels in de opvang langzaam teruglopen, omdat er steeds minder papegaaien als huisdier worden gehouden. "Maar omdat ze zo oud kunnen worden, kan het nog wel heel lang duren voordat we dat effect gaan merken", zegt Van der Plas. "Ik hoop dat we de komende jaren vooral door toenemende naamsbekendheid meer donateurs en meer vrijwilligers kunnen werven."