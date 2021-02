Sloop boswal door bedrijf in Assen 'dramatisch' volgens achterburen

De complete boswal is over een lengte van 100 meter weggekapt. En dat tast het uitzicht en het woongenot flink aan, vindt de groep van zo'n vijftien buurtbewoners. Ze kijken nu dwars door het doorzichtige groene doek heen en worden ineens geconfronteerd met allerlei bedrijfsactiviteiten, die ze vroeger niet zagen. Ook horen ze in alle vroegte bedrijfsherrie die ze hiervoor niet hoorden.

Gemeente te laat

Ze trokken vorige maand meteen bij de gemeente Assen aan de bel zodra het kappen begon. "Maar de mannetjes van de gemeente stonden pas dagen later bij het bedrijf op de stoep. Toen was alles hier al gekapt", zegt achterbuurman Jack Frieling. "Het kwaad was al geschied."

Krans BV is een bedrijf in wegafzettingen en zit aan de Wagenmakerstraat, op het industrieterrein van de wijk Marsdijk. Pal achter het bedrijf staan de woonhuizen van de Overstoep. Een groene wal van zo'n tien meter breed, met bomen en struiken, hield het bedrijf uit zicht.

'Ik ben geen bosbouwer'

Maar die groenstrook kocht het bedrijf vorig jaar van de gemeente, zo vertelt directeur Martin Krans, met maar één doel: zijn bedrijfsterrein uitbreiden. "De gemeente wist ervan, dat we gingen uitbreiden. Ik koop natuurlijk geen groenstrook van 1000 vierkant meter om er een boswal op te laten staan. Ik ben geen bosbouwer", zegt Krans.

In januari ging daarom de zaag in de bomen en struiken. Er kwam vervolgens een hek met groen doek voor in de plaats. "En het aanzicht krijgt ook weer een groen, natuurlijk karakter voor de achterburen, want er komt nog klimop tegenaan. Dat gaan we planten zodra het weer het toelaat", aldus Krans.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De groene boswal waar de bewoners op uitkeken is vorige maand met de grond gelijkgemaakt (Rechten: Hans Heidanus)

Overvallen

Maar de groep achterburen vindt de hele gang van zaken 'gemeente Assen onwaardig'. Ze voelen zich compleet overvallen door de situatie. Ze waren gehecht aan de metersdikke groene wal. Die hield niet alleen het bedrijf uit zicht, ook het geluid werd tegengehouden. "Sinds dat groene doorzichtige net er staat, kunnen we alles wat op het terrein gebeurt volgen. Zo kijken we tegen grote gele verkeersborden aan. Die springen meteen in het oog. En als werknemers in alle vroegte spullen beginnen te laden, hoor je meer herrie", zegt bewoner Frieling. "Het is toch redelijk dramatisch."

Volgens de bewoners had de gemeente direct na de eerste verontrustende telefoontjes, toen ze de boswal zomaar aan het wegzagen waren, moeten ingrijpen. "Dan hadden we misschien nog iets kunnen redden. Nu is alles weg."

Dat er nog klimop tegen het hek komt, vinden de buurtbewoners onvoldoende als compensatie. "Waar wil hij dat groen dan planten? Het hekwerk staat pal op de sloot. En zo'n klimopwandje helpt weinig tegen het lawaai", aldus Jack Frieling. Volgens de buurt zou er minstens een vijf meter brede groenstrook moeten komen, als erfscheiding.

Bouwstop

Wel is er na alle tumult inmiddels een bouwstop opgelegd. Krans heeft enkele weken de tijd om alsnog gegevens aan te leveren over zijn bedrijfsuitbreiding. En hij moet akoestisch onderzoek laten doen.

De ondernemer vindt de afgekondigde bouwstop 'een beetje gek'. "Het is niet meer dan een formaliteit. Want er hoeft niks meer gebouwd te worden, het hekwerk staat er. Alleen de natuurlijke begroeiing moet er nog tegenaan. Dat kan zonder bouwvergunning."

Hij begrijpt best wel dat zijn achterburen aan de Overstoep er niet echt blij mee zijn, dat de groene wal met heesters en struiken verdwenen is. "Maar ik heb de ruimte nu eenmaal nodig voor mijn bedrijf en we doen ons best om het weer mooi groen te krijgen en het aanzicht natuurlijker te maken."

Meedenken over beplanting

Verder heeft Krans, zo zegt hij, nog een handreiking gedaan richting de achterburen, toen de klachten hem ook bereikt hadden. "Ik heb per mail uitgelegd dat er weer groene beplanting terug zou komen en dat ze mee konden denken over wat voor beplanting dat zou moeten zijn. Maar daar hoor ik verder helemaal niks op terug. Dat vind ik dan gek."

Over enkele weken moet blijken hoe de gemeente Assen de kwestie tussen handelsbedrijf Krans en de achterburen oplost.