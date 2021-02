Huisartsenzorg Drenthe enthousiast over nieuw behandelplan corona

Schaart is directeur van Huisartsenzorg Drenthe en enthousiast: "We proberen nóg eerder zorg te verlenen aan patiënten die Covid-19 hebben. Dat doen we door een huisarts een actievere rol te geven."

Waar het werk voor een huisarts met betrekking tot een coronapatiënt tot nu alleen bestond uit observeren en doorsturen, wordt met deze methode een actieve behandeling gevraagd. Bij de methode van de artsen uit Valthermond krijgen coronapatiënten in een vroeg stadium de ontstekingsremmer dexamethason. Dat gebeurde tot nu toe pas in het ziekenhuis.

Ziekenhuizen ontlasten

"Voor de patiënten is dit heel erg belangrijk, omdat je probeert in een eerdere fase te behandelen en waarschijnlijk voorkomt dat het erger wordt. De patiënt kan thuis blijven, dus je wacht niet tot het erger wordt en dat diegene naar het ziekenhuis moet. Op deze manier hopen we de ziekenhuizen te ontlasten", vertelt Schaart.

AI in veertien Drentse praktijken wordt dit protocol nu uitgerold. Als daar dezelfde resultaten worden geboekt, is dat een enorme stap in de goede richting: "Of het een oplossing is, durft hij niet te zeggen, maar het kan zeker een bijdrage leveren aan het probleem waar we momenteel in zitten."

