Notaris uit Emmen uit zijn ambt gezet

Notaris Fokke de Vries uit Emmen is uit het ambt gezet na een tuchtklacht bij de Kamer voor het Notariaat in Arnhem. De Vries was betrokken bij de verkoop van 41 lapjes grond aan een groentekweker, die achteraf waardeloos bleken. Dat meldt het Financieel Dagblad.

De kweker betaalde 11 miljoen euro voor de percelen, waar hij uiteindelijk niets mee kon. Hij startte daarom een civiele procedure tegen de grondhandelaar en de notaris en diende ook een tuchtklacht in. De Kamer voor het Notariaat vindt dat De Vries tekortgeschoten is, met als gevolg dat hij niet verder mag als notaris.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft de beslissing in een hoger beroep vorige week bekrachtigd, meldt de krant De Emmer notaris bekijkt of er een mogelijkheid is tot cassatie, meldt zijn woordvoerder.

De Vries is niet de enige die op de korrel wordt genomen. Volgens het Financieel Dagblad spannen meerdere particuliere beleggers rechtszaken aan vanwege bedenkelijke transacties. In totaal is er 700 miljoen euro belegd in landbouwgrond. De verwachte waardeverhoging bleef in de meeste gevallen echter uit.