Dorpscafé blijft met nieuwe uitbater behouden voor Weerdinge

Vanwege de coronamaatregelen blijven de deuren voorlopig gesloten, maar over een tijdje klinken de glazen weer in Café Weerdinge. Er staat tegen die tijd wel een nieuw gezicht achter de bar: Wim Klasen neemt als nieuwe uitbater het stokje over van Henk van der Heide en Irene Goselink. Beide hebben dorpsherberg ruim vijftien jaar bestierd.

Van der Heide en Goselink liepen al een tijdje rond met het idee de Weerdinger kroeg van de hand te doen. "Naast het café runnen wij ook een koeriersbedrijf en het werd ons eerlijk gezegd te druk" legt Van der Heide uit. "Je moet zowel doordeweeks als in het weekend aan de bak en dat hakt er in. Zeker als je een dagje ouder wordt."

Interesse

Tijdens een feestje in de kroeg kwamen ze in gesprek met Derk Jan Weeke, directeur van Machinefabriek Emmen. "Als je het ooit wilt verkopen, dan heb ik er wel belang bij, liet hij ons weten", aldus Van der Heide. Een aanbod dat met beide handen werd aangenomen.

Eind vorig jaar werd de koop dan ook beklonken. Van der Heide vindt het mooi dat het café wordt voortgezet en de zaak zo behouden blijft voor het dorp. Hoewel Weerdinge niet bepaald verstoken is van horeca met een restaurant, een kooklokaal en een snackbar, is er slechts één café: dat aan de Dorpsstraat.

Appartementen

De twee namen zelf het bedrijf in 2006 over van Jan Swart, die het een kwart eeuw als hotel heeft geëxploiteerd. Ze besloten al snel het cafégedeelte weer te openen voor publiek nadat het jaren niet tot nauwelijks als zodanig was gebruikt. De hotelkamers zijn twee jaar na de koop verbouwd tot appartementen. Alleen de receptiebalie in de ontvangsthal herinnert nog aan die jaren.

Wie een deurtje verder gaat, komt in het cafégedeelte terecht waar de nieuwe uitbater Wim Klasen momenteel werkt aan een fikse opfrisbeurt. Het zaaldeel is met 40 vierkante meter uitgebreid en de muren krijgen allemaal een nieuwe lik verf. "Zodra het weer kan, gaan we elke woensdagavond open", vertelt Klasen terwijl hij zich een weg baant langs de opgestapelde tafels en stoelen.

De plaatselijke biljartclub en dartclub komen straks op die avonden trainen. Iedereen die een biertje wil drinken en een praatje wil maken, is dan ook van harte welkom." In het weekend kunnen mensen de zaal huren voor feestjes en partijen. "Zelf willen we ook evenementen gaan organiseren, zoals concerten en pubquizzen."

Trappelen van ongeduld

Klasen werd door Weeke benaderd om het runnen van de dorpskroeg op zich te nemen. "We kennen elkaar als vrienden en Derk Jan wist dat ik veel in de horeca heb gewerkt." Klasen exploiteerde onder meer een broodjeszaak in Groningen en werkte in de horeca bij Hippisch Centrum Exloo. "Daarom vroeg hij mij om achter de tap plaats te nemen", lacht hij. De horecaman staat dan ook te trappelen van ongeduld om de deuren weer te kunnen openen.

En Henk van der Heide zegt 'zijn' café nog niet helemaal vaarwel. "Ik word lid van de biljartclub. Dus ik neem niet helemaal afscheid, nee."