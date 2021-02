'Laat Drenten altijd meepraten over nieuwe ruimtelijke projecten'

Inwoners van Drenthe moeten altijd de kans krijgen om mee te praten en te denken over ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. De provincie zou daarom zogenoemd participatiebeleid moeten vaststellen, in plaats van per project te beslissen of inwoners hun zegje kunnen doen.

Daarop dringt de Noordelijke Rekenkamer aan in een rapport over burgerparticipatie in de drie noordelijke provincies.

Doordat op dit moment geen beleid is vastgesteld op dit gebied, zijn er veel verschillen in aanpak en is niet bij elk ruimtelijk project duidelijk waarom de provincie voor een bepaalde aanpak kiest, concludeert de rekenkamer. Die onderzocht twee specifieke projecten: de reconstructie van de Norgervaart en de aanleg van enkele buffers rond natuurgebied Bargerveen.

Plannen soms drastisch aangepast

Bij beide projecten mochten burgers aanvankelijk niet meepraten over de uitgangspunten van de projecten, maar in een later stadium, toen het aankwam op de concrete invulling van de plannen, wél. In sommige gevallen veranderde de provincie haar plannen vervolgens ingrijpend, maar een goede verslaglegging en terugkoppeling hiervan ontbreekt, stelt de rekenkamer.

De Noordelijke Rekenkamer heeft ook onderzocht hoeveel behoefte er onder Drenten is om mee te praten over dit soort onderwerpen. Die behoefte is groot, is de conclusie.

Per project inventariseren wie wil meepraten

Behalve duidelijk beleid te maken, adviseert de rekenkamer de provincie ook om bij ieder ruimtelijk project te inventariseren welke belanghebbenden er zijn en hen te vragen hoe zij bij de besluitvorming willen worden betrokken. Op manier kan de provincie de burgerparticipatie hierop aanpassen.

In een reactie geven Gedeputeerde Staten aan dat zij de voorwaarden voor participatie willen scheppen. Gedeputeerde Staten willen hierover met Provinciale Staten in gesprek.