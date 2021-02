Nieuwe coronabehandeling voorkwam ziekenhuisopname Henri en Kirsten

De huisartsen geven patiënten in een vroeg stadium ontstekingsremmer dexamethason. Normaal gesproken krijgen patiënten dat pas in het ziekenhuis als ze al veel zieker zijn. Gisteren werd die nieuwe behandeling goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie.

"Ze kwamen meteen langs en legden precies uit wat ze wilden gaan doen. Dankzij de uitgebreide instructie en hun expertise vertrouwde ik het. Nu ben ik weer helemaal de oude", vertelt Breider. Al hadden zowel zij als Klompmakers hevige klachten.

De keuze tussen het ziekenhuis of thuis behandeld worden, was makkelijk voor beide coronapatiënten. Thuis genoot de voorkeur en dus gingen de Mondker huisartsen aan de slag.

Na een bezoek en een uitgebreid pakket medicijnen trokken de klachten bij Henri en Kirsten een aantal dagen na de start van de kuur al weg. "Ik voelde me vrij snel alweer fitter, terwijl ik me daarvoor erg slecht voelde. Na het innemen van de medicatie was ik na drie, vier dagen weer helemaal het mannetje", verklaart Klompmakers.

Breider: "Mijn voorkeur was thuis. Ik vind dat prettiger. Je zit dan in je eigen omgeving en je houdt contact met je dokter. We hebben elke dag gebeld.". Dat contact zorgde bij beide ex-coronapatiënten voor geruststelling. "Dat er iemand op de achtergrond meekijkt, dat idee vond ik heel fijn", stelt Klompmakers.

Naweeën hebben de beide patiënten niet gehad. Op het moment dat de kuur helemaal afgebouwd is, is het klaar volgens Klompmakers: "Dan ben je er helemaal overheen. De huisarts zei dat ik over de berg was en dan voel je je goed."

Breider merkte naarmate de behandeling richting het einde ging ook verbetering: "Ik kon veel meer dingen weer doen."

