Relatief weinig animo voor briefstemmen in Drenthe

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen 70-plussers (2,4 miljoen mensen) per brief stemmen, in plaats van fysiek in een stemlokaal. Dat heeft het kabinet eerder besloten. In Drenthe is daar relatief weinig animo voor.

Dat blijkt uit een enquête-onderzoek onder ruim 11.000 mensen van alle leeftijden van LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Bijna 30 procent van de Drenten stemt liever per brief dan in het stemlokaal. Voor ongeveer 46 procent geldt dat juist niet. Ongeveer een kwart van de Drenten geeft aan geen mening te hebben.

Groningen is de enige provincie waarin nóg minder animo is voor het briefstemmen. Daar stemt iets meer dan 21 procent liever per brief. Ruim 47 procent van de Groningers zoekt liever het stemhokje op. In Zeeland willen juist de meeste ondervraagde mensen per brief stemmen: zo'n 40 procent.

Hier kun je de provincies met elkaar vergelijken:

Landelijk stemmen 3 op de 10 mensen liever per brief. Als we alleen naar de 70-plussers kijken, zien we dat meer dan 4 op de 10 de voorkeur geeft aan briefstemmen. Dit is bij de mensen onder de 70 jaar minder: van die groep stemmen 3 op de 10 kiezers liever per brief, tegenover 4 op de 10 die dat liever in een stemlokaal doen.

Hier kun je de voorkeuren per leeftijdscategorie vergelijken:

Sommige partijen, zoals de politieke partijen Bij1 en Partij voor de Dieren (PvdD) en actiegroep #geendorhout zijn het er niet mee eens dat alleen 70-plussers per brief mogen stemmen. Zij zijn van mening dat iedereen per brief zou moeten mogen stemmen en startten een petitie.

De PvdD heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen op grond van ongeoorloofde discriminatie. Dit kort geding dient morgen.