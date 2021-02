Scholen eindelijk weer open: (bijna) alle kinderen hebben er zin in

Leerkrachten hadden het schoolplein versierd met slingers. Ook hing er een poster met daarop: Samen met jullie is het veel gezelliger. Er hing een uitgelaten sfeer op het plein. "Ik heb er ontzettend veel zin in", zegt een blije directeur Marlies Bisschop. "We hebben hier enorm naar uitgekeken. We kunnen eindelijk los."

Eigenlijk zouden de scholen gisteren al opengaan, maar vanwege het winterweer bleven die nog een dagje extra dicht. "Het schoolplein is nu ook nog besneeuwd", vertelt Bisschop. "Kinderen kwamen vanochtend met de slee naar school, in plaats van met de fiets."

Eerst met elkaar praten, daarna gewoon aan het werk

De schooldag begint vandaag wel een beetje anders dan anders. "We gaan eerst met de kinderen in gesprek. Hoe gaat het met ze? Hoe ging het de laatste tijd? En hebben ze er weer zin in? Maar daarna gaan we ook gewoon aan het werk." Volgens de schooldirecteur hebben de meeste kinderen er wel zin in. "Sommigen iets minder, want zij vonden de sneeuw natuurlijk erg leuk. Maar dat komt wel goed."

Voor de basisscholen is er wel het een en ander veranderd, weet ook Bisschop. "In de bovenbouw wordt geadviseerd dat kinderen mondkapjes dragen en dat ze onderling afstand van elkaar houden in groepjes. En als een kind ziek is, moet de hele klas in quarantaine. Het is dus wel een beetje anders dan vóór de kerstvakantie." Volgens Bisschop zijn alle leerkrachten en leerlingen vandaag aanwezig. "We hebben geen besmettingen."

De kapstokken hangen weer vol met jassen op basisschool de Holtenhoek in Vries (Rechten: RTV Drenthe)

Assen

Ook in Assen kwamen veel kinderen vandaag met de slee naar school. Wel stond er in de wijk Kloosterveen een kleine file van ouders die met hun auto de kinderen naar school brachten.