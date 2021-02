Nieuw boek Frank Westerman over ruimtevaart: 'Planeten lonken als verboden vruchten'

Westerman is geboren in Emmen en groeide op in Assen. Vanwege corona was de schrijver de afgelopen tijd vaak in de provinciehoofdstad, om voor zijn ouders te zorgen. "Ik heb ze als mantelzorger verpleegd. Vandaar dat ik dit boek geschreven heb op mijn oude jongenskamer, aan de rand van Assen."

'Puur jeugdsentiment'

Westerman, bekend van prijswinnende non-fictie boeken als De graanrepubliek, ging als middelbare scholier naar CS Vincent van Gogh. Zijn nieuwe boek gaat over deze plek en dan in het bijzonder de sterrenkoepel die is gebouwd op het dak van de oude school.

"Hier is het ooit begonnen, in deze koepel", glundert Westerman. "Wat bijzonder dat dit gewoon nog bestaat. Puur jeugdsentiment!"

(Bekijk hier de reportage over Frank Westerman die terugkeert naar zijn oude school in Assen. Het verhaal gaat verder onder de video)

Verboden vruchten

De koepel bij het CS Van Gogh werd destijds tegelijk gebouwd met de sterrenwacht in Westerbork. Het idee was dat de jeugd in Drenthe zo kennis kon maken met de sterren, die vlakbij onderzocht worden. "Dat enthousiasmeren is bij mij gelukt!", lacht Westerman. Hij werd erdoor gegrepen. "De planeten lonken als verboden vruchten. Ze zijn echt schitterend. Je zou er wel naartoe willen en dat komt steeds meer binnen handbereik."

Precies over dat reiken naar de sterren gaat zijn nieuwe boek. "Eigenlijk gaan al mijn boeken over reiken naar het onbereikbare", vertelt Westerman. "Over dromen die omslaan in een nachtmerrie. We willen allemaal een betere wereld. Vaak lukt dat niet en gaan we van de regen in de drup."

"Daarom wilde ik zo graag over sterrenkunde en ruimtevaart schrijven", vervolgt de geboren Emmenaar. "Mensen beschouwen het als de ultieme poging om er iets beters van de maken, maar ruimtevaart zet de puinhoop op aarde ook in het licht. Het legt het menselijke tekort bloot."

Lancering verschoven

De lancering van het boek stond al eerder gepland, maar werd verschoven. "Op verzoek van de boekhandels", verklaart Westerman. "Binnenkort is het toegestaan om bestellingen bij de winkels op te halen. Daarom ligt hij vanaf 9 februari in de winkels. Vanaf die datum komen er ook drie verkenners aan op planeet Mars, dus dat valt mooi samen."

Het boek gaat over de wens van de mens om de ruimte te ontdekken. Zou Westerman een trip naar de ruimte zelf ook zien zitten? "Dat zou ik willen, maar het lijkt me doodeng", lacht hij. "Zo'n capsule van een astronaut is heel krap. Om de ruimte in de gaan moet je eerst in de krapte. En die benauwdheid vliegt me een beetje aan."

