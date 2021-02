MHBOS: Terug naar romantische tijden met oud-presentator Klaas Samplonius

In de jaren dat Samplonius actief was als presentator waren de tijden anders. Het waren andere tijden. Romantische tijden misschien wel zelfs. Samplonius werkte samen met iconen als Andre van Duin, Koos Postema en oud-quizmaster Willem Ruis. "Dat was me er eentje", lacht de oud-presentator. "Hij kwam altijd precies om 14.00 uur binnen voor Langs de lijn. Eén keer was hij te laat omdat er een wegopbreking was. Desondanks ging hij rustig zitten en zei om 14.15 uur: 'Ach, ik dacht: we beginnen een keertje anders'."

Theo Koomen

Met weemoed denkt Samplonius ook terug aan Theo Koomen, de roemruchte radioverslaggever die in de jaren 70 en 80 jaren miljoenen Nederlanders in vervoering bracht. "Theo was iemand die op prachtige wijze de koers kon beschrijven. Hij kon het af en toe mooier maken dan het was, maar hij zag de sport wel erg goed. Dat vond ik ook als ik met hem naar een voetbalwedstrijd ging. Hij doorzag het wel allemaal."

Naast Radio Tour de France presenteerde hij op Radio 1 Met het Oog op Morgen en Langs de Lijn. Dat deed hij tot 1999. Daarna werd Samplonius leidinggevende. "Ik ben in mijn leven overal ingerold. Naast sport heb ik ook altijd nieuwsverslaggeving gedaan. En na een tijd heb ik me ook toegelegd op het management." Zo was hij tussen 2007 en 2010 hoofdredacteur en directeur van RTV Drenthe. "Ik vond het altijd wel belangrijk om de regionale sport een prominente plek te geven. Dat is toch wel erg belangrijk in de regio."

Geen windeieren

Het bestaan als sportjournalist legt je - als je naar Samplonius kijkt - geen windeieren. Hij presenteerde Met het Oog op Morgen, was hoofdredacteur van TweeVandaag en zwaaide drie jaar de scepter in de mooiste provincie van Nederland. Een sportjournalist redt zich overal uit. "Wat je als sportjournalist leert, is om heel makkelijk te praten. Bij de treinkaping bij De Punt in 1977 werden ook sportjournalisten ingezet omdat die heel makkelijk lang hun verhaal kunnen doen. Dat kunnen ze heel goed. En makkelijk praten is ook wel handig in vergaderingen", grinnikt Samplonius.