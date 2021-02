Drama voor tuinders door sneeuwval: 'Schade loopt in de miljoenen'

Bij Bromeliakweker Meewisse in Erica waren de druiven maandag zuur. Door de heftige sneeuwval in combinatie met de harde wind bezweken in de voorgaande nacht twee van hun zeven kassen. Ruim een van in totaal acht hectare aan plantmateriaal ging daarmee volledig verloren, vertelt directeur Jan Meertens. Hij houdt er rekening mee dat nog eens anderhalf hectare als verloren kan worden beschouwd.

"De sneeuw hoopte zich op bepaalde plekken op, waardoor de boel verzakte. Hierdoor ontstond een domino-effect naar de rest." Meertens schat dat de schade aan kassen en planten op kan lopen tot 4 miljoen euro. Morgen komt de verzekering langs om de schade op te nemen, aldus Meertens.

Momenteel is Meewisse druk bezig om de verwarming in de kassen weer op orde te krijgen. Volgens de directeur is het zaak zo snel mogelijk de sneeuw op de daken te laten smelten om erger te voorkomen. "Het is te hopen dat de zon zich straks veelvuldig weer laat zien." Afhankelijk van de afhandeling met de verzekering verwacht Meertens dat het bedrijf rond oktober al het noodzakelijke herstel heeft afgerond.

Witte weilandjes

Bij komkommerkwekerij Drenthe Growers, ook in Erica, ging het dinsdagochtend goed mis. Een kas is bezweken onder de dikke sneeuwdeken, andere delen zijn verzakt. Volgens eigenaar Koos de Vries gaat het om 3,5 van de in totaal 19 hectare. "Het telen is op al die plekken momenteel niet meer mogelijk", aldus een aangeslagen De Vries. "Iedereen geniet van de mooie witte weilandjes, maar wij zitten hier mooi mee."

Momenteel heeft het bedrijf de handen vol aan het voorkomen van verdere verzakkingen. Over de schade kan De Vries nog weinig kwijt. "We zijn druk bezig om die in kaart te brengen, het is allemaal nog maar net gebeurd."

'Niets aan'

Volgens Cees Ruhé van LTO Glaskracht hebben meerdere kwekers in het gebied last gehad van ruitschade. De heftigste gevallen zijn tot nu toe beperkt gebleven tot Meewisse en Drenthe Growers, meldt hij. Ook hij baalt van de last die de sneeuwophopingen met zich meebrengen. "Hier hebben we natuurlijk helemaal niets aan. Voor de meesten is het nou zaak die sneeuw van hun dak te stoken."

Volgens Ruhé heeft het kassengebied eerder te kampen gehad met de gevolgen van zware sneeuwval. "Eind jaren 70 hadden we hier ook al mee te maken. Een kleine tien jaar geleden was het ook raak. Bij een rozenkweker in het Rundedal sneuvelde toen ongeveer 3.000 meter aan glas omdat de sneeuw zich op bepaalde plekken ophoopte."