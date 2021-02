Dit moet je doen als jij (of iemand anders) door het ijs zakt

Schaatsen op natuurijs is waarschijnlijk deze week mogelijk (Rechten: ANP / Vincent Jannink)

Gestaag ontstaat er een ijslaagje op plassen, kanalen en sloten. En met nog een aantal vorstdagen in het vooruitzicht kan het haast niet anders of de schaatsen mogen deze week uit het vet.

Leuk, maar schaatsen op natuurijs is niet geheel zonder gevaar. Weet jij bijvoorbeeld wat je moet doen als je door het ijs zakt of als iemand anders om hulp roept? Je leest het hieronder.

Voorbereiding is belangrijk

Voorkomen is beter dan genezen en dus geeft de brandweer graag tips over hoe je je voorbereidt op een schaatstocht. Het is volgens de brandweer verstandig om slechts met een klein groepje het ijs op te gaan, maar minimaal met zijn tweeën. Laat het thuisfront weten dat je gaat schaatsen.

Neem ook altijd een ijspriem en een stuk touw mee. Je kunt jezelf hiermee uit een wak trekken of iemand anders helpen die door het ijs is gezakt. Neem een fluitje mee zodat je mensen op afstand kan waarschuwen als je hulp nodig hebt. Een waterdicht verpakte telefoon is ook handig, net als een set droge kleren.

Blijf tijdens het schaatsen zoveel mogelijk uit de buurt van bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken van bomen. Daar is het ijs vaak het slechtst. Wees ook voorzichtig bij ijs dat een afwijkende, geelwitte kleur heeft. Mogelijk gaat het om een windwak, die hebben vaak maar een dun laagje ijs.

Wat doe je als het toch misgaat?

Mocht je toch door het ijs zakken en niet uit het water kunnen komen, probeer dan meteen 112 te bellen. Het is belangrijk om je hoofd boven water te houden en om rustig te blijven. Als je in paniek raakt kun je gaan hyperventileren en dat kost energie. Mensen die rustig weten te blijven, verliezen de eerste twee tot vijf minuten geen kracht.

Ben je onder het ijs terechtgekomen en ligt er geen sneeuw op het ijs, zwem dan naar de donkere plek. Daar ben je door het ijs gegaan. Is het ijs besneeuwd, dan moet je juist naar het lichte gedeelte zwemmen.

Hoe kom je uit het water?

Draai je op je buik en zoek met je priemen naar plekken waar het ijs sterk is. Zet je priemen in het ijs en trek jezelf voorzichtig het water uit, stukje voor stukje. Ga niet meteen staan, want dan komt al je gewicht op dezelfde plek en kun je gelijk weer door het ijs zakken.

Als je geen priemen bij je hebt, draai jezelf dan op je rug. Zet jezelf af tegen de rand van het wak en rol het ijs op. Trek zo snel mogelijk droge kleren aan als je weer op de kant bent en zoek een beschutte plek om je op te warmen.

Lukt het niet om uit het water te komen, leg dan je armen gestrekt naast je op het ijs. Je vingers kunnen vastvriezen, waardoor je niet kopje onder gaat terwijl je op de hulpdiensten wacht.

Wat als iemand anders door het ijs zakt?

Als iemand anders door het ijs zakt is het belangrijk om aan je eigen veiligheid te denken. Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je bent.

Probeer het slachtoffer naar de kant te trekken met een stok of een stuk touw. Ligt het slachtoffer te ver weg, ga dan op het ijs liggen en kruip naar het wak toe. Zorg ervoor dat je jezelf aan de kant borgt met een touw. Trek het slachtoffer op de kant en help deze naar een warme omgeving.

