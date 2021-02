Marathonschaatser Frank Vreugdenhil bereidt zich voor op bubbel

Bijna een maand geleden leek het erop dat marathonschaatser Frank Vreugdenhil uit Eldersloo zonder het te weten zijn laatste wedstrijd had gereden. Hij kondigde aan na dit seizoen te willen stoppen en vanwege de coronamaatregelen gingen de wedstrijden niet door. Nu lijkt daar dan toch verandering in te komen.

Premier Rutte overlegt met minister Grapperhaus en de veiligheidsregio's of er tóch wedstrijden kunnen komen voor een beperkte groep marathonschaatsers. Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan hoe de wedstrijden in het Thialf worden georganiseerd. Daar zitten schaatsers in een zogenaamde bubbel; dus geen contact met mensen buiten de wedstrijd.

'Bubbel is noodzakelijk'

Die bubbel is wel noodzakelijk, vindt ook Vreugdenhil. "Je kan het je nu niet veroorloven om dit op een andere manier [dan in een bubbel, red.] te organiseren. Dat kan je maatschappelijk ook niet verantwoorden, vind ik. Ze zijn nu hard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Als het kan, dan is het denk ik ook gewoon realistisch om het te organiseren, want dan kan het op een veilige manier én het is een mooie opsteker voor andere evenementen die nu nog niet kunnen doorgaan."

Vreugdenhil doet er alles aan om zich voor te bereiden op de bubbel. "Als team hebben wij afgesproken om vanaf vanavond of uiterlijk morgen in een eigen bubbel te stappen. Vervolgens stappen we in een nieuwe bubbel, waar alle marathonschaatsers bij elkaar komen." Als die schaatsers en hun begeleiders, ongeveer 120 tot 150 man, eenmaal in die bubbel zitten, mogen ze er ook niet uit. "Daar hoort dan ook regelmatig testen bij", vertelt Vreugdenhil. "Je moet er wat voor over hebben om in deze tijd je passie te volgen. Dat heb ik er graag voor over."

Thuis voor de buis

Een ander groot verschil is dat er bij de wedstrijden vanwege de coronamaatregelen geen publiek zal zijn. "Het is natuurlijk wel jammer. Mensen vinden het heel leuk om te zien, maar ook vooral op tv. Want bij -10 graden op een bevroren meer staan; daar komen ook geen hordes mensen op af." Kortom, vooral enthousiastelingen thuis voor de buis.

'Blij met één evenement, op één plaats'

Wat er dit jaar sowieso niet in lijkt te zitten is een Elfstedentocht. Dat is een evenement en evenementen zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven het op dit moment niet te willen houden, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gisteren.

"We moeten al blij zijn als we één evenement kunnen organiseren, dat zich op één plek afspeelt en niet tussen elf steden in", vindt Vreugdenhil. "Dat zie ik nog niet gebeuren. Je weet het maar nooit, maar we gaan ons eerst klaarmaken om überhaupt op natuurijs te mogen schaatsen en wat er nog meer komt, dat zien we wel." Vreugdenhil won in 2019 en in 2020 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk.

De marathonschaatsers wachten dus voorlopig nog op toestemming en dan is het ook nog kijken waar en wanneer het ijs dik genoeg is. "Dat is ook het mooie aan natuurijs: je weet de dag van te voren nog niet wat je morgen gaat doen", aldus Vreugdenhil.

Geen marathonkoorts

Ondanks het winterse weer van de afgelopen dagen, lijkt de marathonkoorts bij de natuurijsbanen nog niet echt toegeslagen te zijn. In Nieuw-Buinen is de ijsbaan toch weer dicht gegaan, Veenoord ging sowieso al niet voor een marathonijsvloer en in Vries vinden ze het nog te vroeg om iets te zeggen over een eventuele marathon.

Alle Tamminga van ijsclub Aol Gloep: "Morgenvroeg gaan we kijken wat we precies gaan doen. We hebben namelijk wel last van sneeuwijs. Toen het zondag ging vriezen, ging het ook sneeuwen. En dat is funest voor de kwaliteit van het ijs. Misschien laten we er morgen nog wat water op lopen."

Als de ijsbaan dan toch opent, is dat waarschijnlijk alleen voor leden. Tamminga denkt dat er sowieso wel honderd man op het ijs kunnen. "Maar een marathon is echt nog afwachten", besluit hij.

