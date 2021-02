Rodenaren in de bres voor kastanjeboom met verhaal

De kastanjeboom in hartje Roden die moet wijken voor de centrumontwikkeling in het dorp, kan op veel bijval rekenen. Na een oproep van een buurtbewoner is er een online petitie gestart om de boom voor het dorp te behouden.

Het gaat om de kastanjeboom tegenover de Heereborch in Roden. De boom is 74 jaar oud en moet in plannen van de gemeente Noordenveld wijken voor de centrumontwikkeling. In de Heerestraat wordt extra 'groen' aangelegd, maar voor de kastanjeboom is in die plannen geen plek.

Voor Evert Liewes reden om een open brief aan de gemeente te schrijven. Liewes kijkt vanuit zijn appartement uit op de boom en herinnert zich zelfs nog wanneer deze geplant werd. In zijn open brief bepleit hij niet alleen dat de boom 'karakteristiek en kenmerkend' is voor de omgeving, maar ook dat menig Roner een herinnering aan de boom heeft.

Petitie

Dat laatste beaamt Bianca Siegers. Hoewel ze inmiddels in Haulerwijk woont, bewaart zij als oud-inwoner van Roden levendige herinneringen aan de plek. "Ik weet nog dat ik hier vroeger met vrienden stiekem een sigaretje ging roken", lacht ze. "Maar het was ook de plek waar we na een avondje stappen nog even met elkaar napraten tot in de kleine uurtjes. Zomers zie je er ook veel oma's met kleinkinderen even een lekker ijsje eten. Zo zijn er denk ik heel veel mensen die wel iets met dit plekje hebben."

Voor Siegers en haar broer dan ook reden om een petitie te starten, die ervoor moet zorgen dat de boom blijft staan. "Een week geleden heeft mijn broer dat in gang gezet. De resultaten zijn nu al overweldigend. De teller staat op meer dan 500 handtekeningen binnen een week. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze boom voor veel mensen is. Het zou dan ook hartstikke zonde zijn als deze verdwijnt."

Nog 10 jaar

Inmiddels bemoeit ook de gemeenteraad zich met de kwestie. Zo heeft de fractie van Gemeentebelangen zich achter de indieners van de petitie geschaard. "Hoewel wij een groot voorstander van de centrumontwikkeling zijn, vragen wij ons af of er geen manier is om deze boom voor Roden te behouden", zegt Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen. Het gemeenteraadslid was zelf ook enigszins verbaasd toen hij uit de open brief van Liewes vernam dat deze boom dreigt te verdwijnen. "Ik meende in het eerste ontwerp te hebben gezien dat de boom zou blijven."

Nu dat niet het geval is, wil de partij dat er opnieuw wordt gekeken naar de mogelijkheid om de boom te behouden. "We vragen ons af of er een scenario is waarin de boom wél een plek zou kunnen krijgen. Dat de Heerestraat nieuw groen gaat krijgen, betekent niet dat het oude groen moet verdwijnen", zegt Darwinkel. "Bovendien heeft een boomdeskundige aangegeven dat de kastanjeboom nog zo'n tien jaar mee kan gaan."

Parallel corona

Darwinkel legt moeiteloos een verband tussen corona en de kastanjeboom in hartje Roden. "We vaccineren de ouderen als eerste, zodat zij hopelijk nog jaren door kunnen leven. Waarom zouden we deze boom dan verwijderen, terwijl hij nog een decennium kan blijven staan?"

Op de boom in Roden is inmiddels een spandoek gewikkeld, met daarop de teksten: 'Everts boom moet blijven!' en '74 jaar historie hier geworteld'. "Er is de laatste jaren al veel veranderd in Roden", besluit Bianca Siegers. "Dan zou het jammer zijn om ook dit stukje geschiedenis uit het centrum te weg te nemen."

