Zes Drenten overleden aan coronavirus

In de coronateststraat bij het TT Circuit in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Chiel van Veen)

De teststraten waren vanwege het winterweer dicht op zondag, dit is van invloed op het aantal positieve testen dat vandaag gemeld is.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeentes Coevorden (+4) en Emmen (+4). De overlijdens werden in de gemeentes Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Aa en Hunze (2) gemeld. In het afgelopen etmaal zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames bij gekomen.

Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 107. Het RIVM gaf eerder al aan dat de sluiting van de teststraten op zondag de cijfers tot en met morgen nog kan beïnvloeden.

Het gemiddelde van de laatste zeven dagen komt in Drenthe uit op 105 coronabesmettingen per dag.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 09-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 870 (+1) 5 12 (+2) Assen 1992 (+1) 37 12 (+1) Borger-Odoorn 956 17 12 Coevorden 1769 (+4) 40 23 (+1) Emmen 4918 (+4) 81 53 (+1) Hoogeveen 3020 (+1) 54 36 (+1) Meppel 1379 (+2) 20 24 Midden-Drenthe 1190 (+2) 20 23 Noordenveld 791 (+1) 14 20 Tynaarlo 921 (+2) 14 20 Westerveld 512 (+1) 12 11 De Wolden 1095 (+1) 23 18 Onbekend 37 (+1) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn er 1779 meldingen binnengekomen over positieve coronatesten. Ook dit aantal geeft een vertekend beeld vanwege het sluiten van de teststraten op zondag. Bovendien is het denkbaar dat sommige mensen ook nu nog niet naar de teststraat gaan vanwege kou, sneeuw en gladheid.

Een dag eerder noteerde het RIVM nog 2273 nieuwe coronabesmettingen. Dat aantal kwam dus uitsluitend uit resultaten van coronatesten die vóór zondag waren afgenomen. Laboratoria waren zondag wel gewoon open om de afgenomen monsters te analyseren.

Bij het gezondheidsinstituut zijn 85 meldingen van aan corona gerelateerde sterfgevallen binnengekomen.

Landelijk ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. In totaal zijn nu 2010 patiënten met covid-19 opgenomen, 24 minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 550 op de intensive care, een toename van 8 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1460 coronapatiënten, 32 minder dan een dag eerder.

Het is nog de vraag of de daling van opgenomen covid-patiënten nog lang doorzet. Maandag kwamen er per saldo 54 patiënten met covid-19 bij. Het LCPS waarschuwt al weken dat de extra besmettelijke Britse coronavariant bezig is aan een opmars en daardoor zou het aantal coronagevallen snel weer kunnen gaan toenemen. "Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een overwegend dalende trend. Of dit doorzet is onzeker, door de Britse coronavariant", aldus het centrum.

'Extra maatregelen hebben vruchten afgeworpen'

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft voorlopig dalen. Het RIVM kreeg in de afgelopen week 24.668 meldingen van positieve tests, 14 procent minder dan de week ervoor. Het instituut laat in het midden in hoeverre dat komt door de sluiting van teststraten vanwege het winterweer.

Naar verhouding gaat het steeds vaker om de Britse variant, maar die versie van het virus verspreidt zich wel minder snel dan voorheen. Het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant is gedaald van 1,28 naar 1,13. Dat betekent dat honderd mensen met de Britse variant gemiddeld 113 anderen aansteken. Het reproductiegetal van de oude varianten zakte van 0,86 naar 0,80. "De extra maatregelen van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen", concludeert het RIVM.