Meppel tekent als eerste gemeente voor digitaal archief

De handtekeningen hiervoor werden deze week gezet. "Wij gaan een digitale bewaarplaats voor informatie optuigen", legt Kitty Altena van het Drents Archief uit. "De komende tijd worden testen uitgevoerd om meer kennis en ervaring op te doen. Meppel heeft zich als eerste aangesloten om hiermee aan de slag te gaan. De toegevoegde waarde daarvan is dat de gemeente nu in een vrij vroeg stadium dingen kan voorbereiden. Meppel slaat nu nog alle informatie op in haar eigen systemen, maar die zijn niet geschikt voor permanente en duurzame bewaring."

Daar zit voor het Drents Archief de uitdaging: de informatie van de Drentse gemeenten zo bewaren dat ze over honderd jaar nog steeds te vinden en te gebruiken zijn. "Het digitale depot gaat ervoor zorgen dat alle documenten voor altijd beschikbaar blijven", vervolgt Altena. "We moeten uitsluiten dat we later iets willen lezen, maar dat we die software niet meer hebben. Of dat programma's zo verouderd zijn dat we het niet meer kunnen gebruiken."

Bit-rot

Dat papier kan vergaan of boeken kunnen verrotten begrijpen we allemaal. Maar ook digitale informatie kan vervallen. "Dat noemen we bit-rot", vervolgt Altena. "Dat betekent dat je bestand kapotgaat en de gegevens niet meer goed staan. Daardoor is het niet meer leesbaar. Zulke zaken gaan we voorkomen met het nieuwe systeem."

Altena is blij met de stap van Meppel. "We hebben de gemeenten echt nodig. Het is onze functie om hun data te bewaren en preserveren. Als zij dit niet willen, valt er voor ons straks niet veel te bewaren. Wij hebben al vijf deelnemers, maar Meppel is de eerste die de stap zet.

Toekomstbestendig

Meppel kan dus aan de slag. De huidige manier van informatie bewaren wordt aangepast, reageert Marina Boers van de gemeente. "We gaan de huidige systemen inrichten voor een juiste overdracht naar het e-depot. De samenwerking betekent voor ons dat er veel kennis vergaard en gedeeld kan worden. We doen nu in ieder geval mee aan de pilot, later beslissen we of we definitief aansluiten op het e-depot. Een digitale gemeente is op de toekomst voorbereid!"

Welk bedrijf het digitale informatiedepot gaat maken en beheren, is nog niet bekend. De aanbesteding loopt nog en gebeurt achter gesloten deuren.