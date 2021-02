Veertien maanden cel voor inbraken in Veenoord en Nieuw-Amsterdam

Veertien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Die straf heeft een 23-jarige man uit Emmen gekregen voor drie inbraken, een poging tot inbraak en het vernielen van auto's in Veenoord en Nieuw-Amsterdam in mei vorig jaar. De man krijgt daarnaast verplichte begeleiding van de reclassering, een drugsverbod en een behandeling voor zijn psychische problemen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf is lager, omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man brand heeft gesticht in een paardenstal en uit die stal een bosmaaier en benzine heeft gestolen. Het OM ging er wél vanuit dat de Emmenaar één van de daders was.

De rechtbank stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de brand en het tijdstip waarop die is ontstaan. De Emmenaar is samen met een andere verdachte wel op camerabeelden te zien in de buurt van de stal, tussen half zes en zes uur 's ochtends. Maar omdat niet duidelijk is hoe laat de brand ontstond, zijn die camerabeelden niet genoeg om te bewijzen dat de mannen de brand hebben gesticht.

Winkel opengebroken

De Emmenaar was in de nacht van 6 mei vorig jaar dronken en met twee vrienden op straat. Hij heeft bekend dat hij met één van hen heeft ingebroken in een winkel in Nieuw-Amsterdam. Er werd rookwaar buitgemaakt. Om binnen te komen, vernielden de daders de deur. De schade was groot. De Emmenaar moet van de rechtbank bijna 1000 euro betalen aan de gedupeerde winkelier. De rest - zo'n 10.000 euro - is door de verzekering vergoed.

Verder brak de man samen met anderen in twee schuren in Veenoord en Nieuw-Amsterdam. Daaruit werden fietsen, bier en gereedschap gestolen. De Emmenaar heeft dat bekend. Dat geldt ook voor een poging tot inbraak bij een huis in Veenoord. Hij heeft ook bekend dat hij de banden van enkele auto's heeft lek gestoken en van een auto de spiegel heeft afgetrapt.

Psychische problemen

De rechtbank vindt het een ernstige zaak. De man is al vaker veroordeeld voor inbraken. Vanwege zijn psychische problemen is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij zit sinds mei in voorarrest en heeft het grootste deel van zijn celstraf er inmiddels opzitten. Hij heeft zelf aangegeven dat hij daarna graag hulp wil om zijn leven te beteren.

Een 25-jarige vriend van de man uit Valthermond, met wie hij de bewuste nacht op pad was, is overal van vrijgesproken. De rechtbank vindt dat er voor alle misdrijven te weinig bewijs is dat hij erbij betrokken is geweest.