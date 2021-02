Ziekenhuizen volgen nieuwe coronabehandeling met grote belangstelling

"Als hierdoor minder patiënten ernstig ziek worden en de druk op de ziekenhuizen en op de reguliere zorg uiteindelijk minder wordt, is dat natuurlijk een goede ontwikkeling", laat woordvoerder Erwin Kikkers van Treant Zorggroep weten.

"We volgen deze ontwikkelingen met grote interesse", zegt woordvoerder Marijke Greijdanus van het WZA. "Zeker als ziekenhuisopnames hiermee voorkomen kan worden."

Groen licht

Huisartsen Jan Scherpenisse en Marcel de Vijlder uit Valthermond hebben een protocol ontwikkeld waarbij ze hun patiënten onder andere vroegtijdig behandelen met de ontstekingsremmer dexamethason. Een medisch-ethische toetsingscommissie heeft inmiddels groen licht gegeven voor de behandeling. Dankzij deze goedkeuring gaan veertien andere huisartsenpraktijken in Drenthe er nu ook mee werken.

Volgens de huisartsen uit Valthermond zouden coronapatiënten in een veel vroeger stadium behandeld kunnen en moeten worden. Dat zou volgens hen de druk op de ziekenhuizen verminderen, omdat patienten veel minder ziek worden. Er is ook interesse uit Utrecht en Amsterdam voor de nieuwe behandeling.

Kansen

De behandeling met dexamethason is een kwestie van timing. Waar het gros van de mensen lichte klachten of zelfs geen klachten heeft, gaat het hier om de patiënten die flink ziek worden van corona, omdat hun afweersysteem op hol slaat. "Dat is meestal na ongeveer een week. Een gedeelte van de coronapatiënten denkt aan de betere hand te zijn, maar krijgt dan alsnog te maken met een enorme terugval. Na de griepverschijnselen worden ze toenemend benauwd. De opgelopen ontsteking en de benauwdheid nemen steeds ernstigere vormen aan", legt huisarts Jan Scherpenisse uit.

Volgens hem en De Vijlder liggen hier de kansen. Ze monitoren het zuurstofgehalte in het bloed. Daalt dit, dan grijpen ze in en start de behandeling, die onder andere bestaat uit een dexamethasonkuur. "Dit middel wordt normaal gesproken in een latere fase van de behandeling gebruikt, als mensen in het ziekenhuis liggen. Daardoor loop je achter de feiten aan", licht De Vijlder toe.

"Ook als we dit protocol gaan uitrollen over andere praktijken, zullen er altijd mensen zijn die het virus niet overleven. Dat komt omdat ze daar bijvoorbeeld te zwak voor zijn en een besmetting er niet bij kunnen hebben. Met dit behandelprotocol wordt hopelijk wel de druk op de zorg enigszins weggenomen en zou de extreme invloed die dit virus op onze samenleving heeft weleens heel erg kunnen veranderen", besluit Scherpenisse.

WZA praat er donderdag over

Het Wilhemina Ziekenhuis Assen bespreekt de behandelmethode van de huisartsen donderdag tijdens een vergadering van het crisisbeleidsteam. "We gaan het daarin hebben over wat dit betekent. We willen er ook zelf meer onderzoek naar gaan doen en kijken of we gerichte acties hierop kunnen uitvoeren. Het is zeker een interessante ontwikkeling", aldus Greijdanus.

