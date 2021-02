Gebeten, getrokken, gescheurd: aanval op schaapskudde slechts één van de voorbeelden

De schaapskudde op het Uffelter Binnenveld is gisteren te grazen genomen door een loslopende hond. Het baasje heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Maar de natuurorganisaties worden steeds maar weer getroffen: de excessen in natuurgebieden volgen elkaar op, terwijl de regels heel duidelijk zijn.

Richard Vermeulen wandelde gistermiddag door het natuurgebied van Het Drentse Landschap. Dit gebied is verboden terrein voor honden. Hij ziet schapen, maar ze gedragen zich vreemd. Al snel ziet hij de oorzaak: een hond is in de aanval. De stevig gebouwde hond heeft het voorzien op de schapen. Er wordt gebeten, getrokken, gescheurd, de schapen kunnen zich niet verweren.

Vermeulen belt 112 en maakt foto's. De politie en de rayonbeheerder van Het Drentse Landschap komen al gauw, maar de eigenaar van de hond is nergens te bekennen. De politie publiceert een foto van de hond, het baasje heeft zich inmiddels gemeld. Morgen gaan de politie en de rayonbeheerder met deze hondeneigenaar in gesprek, want de gevolgen van 'even de hond uitlaten' zijn enorm.

Ernstig toegetakeld

"Vanochtend bleek dat een schaap zo ernstig is toegetakeld dat die het niet redt", laat Paulien Zomer van Het Drentse Landschap weten. "Twee andere schapen zijn gewond geraakt, ze hebben bijtwonden maar het lijkt nu goed te gaan. Er zijn ook drachtige schapen in de kudde en zo'n aanval veroorzaakt enorm veel stress." Veel stress kan leiden tot doodgeboren lammeren.

"We kunnen het niet vaak genoeg melden", zegt Zomer. "Iedereen is welkom in de natuurgebieden. Maar houd je aan de regels. In coronatijd is de natuur een van de weinige plekken waar je naartoe kan, veel mensen trekken de natuur in, maar als je je niet aan de regels houd krijg je dit soort vreselijke zaken."

Op borden staat aangegeven waar honden niet mogen komen, of waar honden alleen aangelijnd mogen lopen. "Zelfs als hondenbezitters erop worden gewezen, halen sommigen hun schouders op en lopen ze door. En dat is dan nog een van de nette reacties..."

'Haast niet te doen'

"Het probleem is dat we niet al onze gebieden vierentwintig uur per dag kunnen controleren. Eigenlijk hebben we meer boa's nodig. Want naast de loslopende honden zijn er bijvoorbeeld ook nog motorcrossers, mountainbikers buiten de paden, het is haast niet te doen." Het veroorzaakt schade die bijna nooit te verhalen valt op de dader, organisaties als Het Drentse Landschap draaien voor de kosten en de inzet van personeel op.

Het is natuurlijk meer dan een kostenpost. Loslopende honden, crossers en ander rumoer buiten de paden verstoren veel meer dan je op het eerste oog kan zien. Reeën worden opgejaagd en kunnen in hun vlucht verstrikt raken in prikkeldraad, of ze rennen in paniek een autoweg op.

Nog geen twee weken geleden verdronk een ree nadat een hond het dier opjaagde. En dieren die in deze winterperiode rust houden, zoals hazen, zwanen en allerlei soorten wilde eenden, roepen bij een onverwachte vlucht hun kostbare vetreserves aan. Ook al vinden ze weer een veilige plek, een dag later kan het dier alsnog bezwijken doordat alle energie is verspild.

Samen met andere natuurbeheerders en -organisaties wordt momenteel een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt om het grote publiek te wijzen op het naleven van de regels.

