IJsvereniging Gieten is er klaar voor: 'Hopen dat we morgen los kunnen'

Met nog een goede nachtvorst is het ijs morgen dik genoeg. "Morgenavond gaan we dan dweilen met warm water van tachtig graden Celsius. Het warme water hecht aan het ijs vast", zegt voorzitter van de ijsvereniging Gieten-Bonnen Harm Pepping.

Geen dagkaarten

Alleen leden van de vereniging mogen komen schaatsen. Mensen die nieuw zijn in het dorp kunnen nog wel lid worden. Pepping: "Maar wij gaan geen dagkaarten verkopen. Mensen worden of lid of ze kunnen niet schaatsen."

Koek en zopie

Even een kopje soep of een beker warme chocolademelk zit er dit jaar op de ijsbaan niet in. Door de coronamaatregelen is de kantine dicht, zijn de toiletten op slot en is er geen koek en zopie. Ook kunnen er door de maatregelen minder mensen tegelijkertijd op de baan. "Er kunnen hier tweehonderdvijftig mensen tegelijkertijd schaatsen, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend."

Coronamaatregelen of niet: de schaatspret zal er hier niet minder om zijn. En nu zit er niks anders op dan hopen op een goede nachtvorst, "zodat we morgen los kunnen."

Lees ook: