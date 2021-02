Drentse carnavalsverenigingen smeden plannen voor zomercarnaval

Praalwagens in de Rosenmontag-optocht in Barger-Compascuum, oftewel Stiekelstad (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Enkele carnavalsverenigingen in de gemeente Emmen maken plannen om in het eerste weekend van juli een zomercarnaval te houden. Het carnaval moet de jaarlijkse wintervariant, die komende weekend gehouden zou worden, vervangen.

In september besloten de verenigingen in Zwartemeer, Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Weiteveen en Barger-Oosterveld na overleg met de gemeente om vanwege de coronamaatregelen een streep door de carnavalsviering te zetten. Carnaval vieren op de anderhalve meter was geen haalbare kaart, oordeelden de vijf dorpen.

'Wellicht wandelend of fietsend een optocht houden'

"Tijdens die bespreking borrelde al snel het idee op voor een zomereditie in juli", aldus voorzitter Manfred Bos van carnavalsvereniging Het Stiekelzwien uit Barger-Compascuum. Volgens hem moet de gemeente uiterlijk in april laten weten of het zomercarnaval, al dan niet met optochten, door kan gaan. "Dan hebben we nog twee maanden de tijd om eventueel praalwagens te kunnen maken."

Het is de vraag of corona tegen die tijd nog steeds een grote spelbreker is. "Het bouwen van een kar waarbij de makers anderhalf meter afstand moeten houden, is geen doen. Maar wellicht kunnen we al wandelend of fietsend nog een optocht houden."

Mocht er groen licht komen, dan is volgens Bos het idee om hetzelfde programma als in februari af te werken, alleen zonder Rosenmontag. "Maar wel met een gala-avond, jeugdactiviteiten en hopelijk een trekkertje met kar", knipoogt Bos.

Slag om de arm

In Barger-Oosterveld trekt de carnavalsvereniging De Zeskante Steen altijd samen op met de kroegen in het dorp. Vorig jaar, vlak voor het coronavirus in Nederland uitbrak, werd met een grote tent het Flintfest geïntroduceerd, omdat de kroegen te vol werden. "We zijn zeker wel voor een zomercarnaval, mits de coronaomstandigheden dat toelaten natuurlijk. Het moet wel verantwoord zijn", zegt secretaris Mark Siekman.

Of een feest in een tent begin juli mogelijk is, is natuurlijk nog hoogst onduidelijk. "Misschien dat het kan als men een negatieve testuitslag kan laten zien, of met een snelteststraat erbij. Geen idee wat er tegen die tijd mogelijk is."

Voorzitter Wim Bos van carnavalsvereniging De Veentrappers in Zwartemeer houdt nog een stevige slag om de arm. "Zodra de kans zich voordoet, dan zijn wij zeker van de partij. Dat zijn we ook een beetje moreel verplicht richting onze achterban. We hebben 700 leden, die smachten ook naar een feestje." Wel heeft hij er een hard hoofd in dat een optocht mogelijk is. Hij wil verder ook niet vooruitlopen op een mogelijk programma. "We bekijken tegen die tijd wat er allemaal kan."

Financiële haken en ogen

In Emmer-Compascuum heeft carnavalsvereniging De Kainbongels nog geen fiducie in een zomercarnaval. "We richten ons vizier daar nu niet op", zegt voorzitter Frank Berendsen. "Als er tegen die tijd meer duidelijkheid over is, moeten we ons daar eerst met het bestuur op beraden. En bijvoorbeeld ook financieel kijken of het kan."

Volgens Berendsen is 'heel misschien' een feestje mogelijk, maar over de optochten is hij somber. "Met de voorbereidingen en de bouw van de karren ben je zo vier maanden bezig. Hoe moet dat plaats gaan vinden? Wij richten ons nu op februari 2022 en dan hopen we weer dat we volledig carnaval mogen vieren."

Ook bij De Dördouwer in Weiteveen zijn ze sceptisch over de mogelijkheid van een zomers carnavalsfeest, laat Erik Blaauw weten. "Het wordt wel heel erg kort dag. En hoe regel je dat? Mogen alleen gevaccineerde mensen komen? En hoe controleer je dat? Ik zie het vooralsnog niet zo snel gebeuren."

Reactie gemeente Emmen

De gemeente Emmen laat in een reactie weten in gesprek te zijn met de verenigingen over een zomercarnaval. "Op zich staan wij hier positief in. Het is een leuk idee en we hebben allemaal zin in een mooi feestje", zegt woordvoerder Anita Klingenberg.

"Maar we moeten wel realistisch zijn. De kans lijkt klein dat er in juli al publieksevenementen mogelijk zijn in bijvoorbeeld een tent. Maar we kunnen gewoon nog niet zover vooruitkijken, omdat we niet weten hoe het virus zich verder ontwikkelt. We blijven daarom in gesprek met elkaar."