Zo wil Meppel de binnenstad aantrekkelijk maken voor bezoekers

"Van elke euro die uitgegeven wordt in Meppel komt 45 cent van bezoekers van buiten Meppel. Daar moeten we op inspelen", zegt centrummanager Arnold Schuurman.

Om dat te doen is in 2019 Bureau Binnenstad Meppel opgericht. Daarin zijn de Meppeler Handelsvereniging (MHV), Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) en Gemeente Meppel vertegenwoordigd.

Die hebben grote plannen om Meppel op de kaart te zetten. En dan niet alleen de Drentse kaart: "Ook de Nederlandse. Meppel zou een soort Amsterdam van het Noorden kunnen worden", zegt Gerard ter Braake, voorzitter VECM.

Winkels verhuizen

Een belangrijk punt op de agenda is de leegstand. Het spookbeeld van een winkelstraat met lege ramen willen ze koste wat kost voorkomen. Daarom gaan sommige ondernemers verhuizen.

"Wij noemen dat de verkleuring van de aanloopstraten", zegt Schuurman. "Een ondernemer die in een straat buiten het centrum zit en die steeds minder publiek krijgt, proberen we naar de binnenstad te halen."

Als dit lukt ontstaat er op de oude plek weer een gat. Daar proberen ze dan een andere bestemming voor te vinden, zoals woningen. Het centrum wordt op deze manier meer gecentreerd.

Ter Braake: "Zodat je een gezellige en kwalitatief mooie binnenstad krijgt. Daar hebben we allemaal wat aan."

(Bekijk hier onze reportage over de binnenstad van Meppel. Het verhaal gaat verder onder de video)

Elektronisch telsysteem

Andere ideeën zijn bijvoorbeeld om bankjes voor de Grote Kerk te plaatsen en om op bepaalde plekken camera's te hangen om criminaliteit tegen te gaan. Ook wil Bureau Binnenstad graag een grote marketingcampagne om toeristen te trekken,

Om erachter te komen of hun ideeën werken willen ze een elektronisch telsysteem kopen dat de bezoekersstromen bijhoudt. Op 17 strategische plekken in de binnenstad, zoals op kruispunten, worden dan kastjes geplaatst. Het systeem houdt via signalen van mobiele telefoons bij hoeveel mensen in Meppel rondlopen.

Ter Braake: "Dan kunnen we kijken of bijvoorbeeld een Vaderdagactie van de MHV zin heeft. Of daardoor meer publiek naar Meppel komt."

115.000 Euro

Er zijn genoeg plannen, maar daarvoor is wel geld nodig. Het geld voor de plannen van Bureau Binnenstad kwam tot nu toe vooral uit de portemonnee van de gemeente en de ondernemers. Nu wil ook de Vereniging Eigenaren Centrum Meppel hun steentje bijdragen.

Daarvoor wil VECM een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Dat houdt in dat alle leden vijf jaar lang een een financiële bijdrage leveren. De hoogte van de bijdrage wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de panden. De Meppeler Handelsvereniging deed dat in 2018 ook.

Als genoeg leden akkoord gaan leggen de vastgoedeigenaren straks in totaal 115.000 Euro in. Donderdag 11 februari worden de stemmen geteld en wordt duidelijk of de vastgoed-BIZ er ook echt komt. Ter Braake: "We willen het samen doen. Vastgoedeigenaren hebben ook baat bij een mooie binnenstad waar consumenten graag komen."