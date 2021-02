Bouw Enkeerdbrug in Assen vertraagd door winterweer

De weersomstandigheden zijn momenteel te slecht, laat aannemer Machinefabriek Rusthoven weten. Het bedrijf verwacht dat de vertraging een paar weken duurt. De nieuwe brugdelen worden dan vanuit de werkplaats van de aannemer in Groningen naar Assen gebracht. Daarna wordt de 1,1 miljoen euro kostende brug op de fundering gehesen en gemonteerd.

In oktober is de oude houten brug gesloopt. Hij was al jaren aan vervanging toe. In Assen is lang gesteggeld over of er opnieuw een beweegbare ophaalbrug moest komen of een vaste oeververbinding, die veel goedkoper zou zijn. Uiteindelijk is gekozen voor het eerste. Het plan viel uiteindelijk ruim 400.000 euro duurder uit dan verwacht, omdat er technische onderdelen in de aanbesteding waren vergeten.

De afgelopen maanden zijn fietsers en voetgangers omgeleid via de Lonerbrug. Dat blijft de komende weken zo.

Lees ook: