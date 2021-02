Miron Violetglass uit Hoogeveen is Drentse onderneming van het jaar

Er waren nog drie bedrijven voor de titel in de race: Bork Groep uit Stuifzand, dat sloopmateriaal recyclet, en verfgroothandel Olijslager Groep uit Emmen. Uiteindelijk ging Miron Violetglass er met de buit vandoor. CEO Micha Medendorp nam de wisseltrofee in ontvangst. "Daarin zitten ook brieven van alle voorgaande winnaars", vertelt hij trots vlak na de bekendmaking, die vanwege corona al eens was uitgesteld.

Miron Violetglass verkoopt glasverpakkingen voor natuurlijke consumentenproducten. "Dus glasverpakkingen voor voeding of cosmetica", zegt Medendorp. "Ons glas heeft de unieke eigenschap dat de producten zonder conserveringsmiddelen beschermd worden en daardoor vier tot vijf keer langer houdbaar zijn."

Medendorp heeft wel een idee waarom juist zijn bedrijf heeft gewonnen. "Ik denk vanwege ons toch wel innovatieve product. Ook werken wij internationaal. We verkopen aan klanten in meer dan 70 landen. We doen dat vanuit Drenthe, vanuit Hoogeveen en dat is toch wel iets om trots op te zijn."

Moeilijke keuze

"De jury had het moeilijk bij het kiezen van een winnaar", zegt juryvoorzitter Ludo Mennes. "Er was een recordaantal van 153 deelnemers deze keer. We hadden het al erg moeilijk bij het kiezen van de drie nominaties, omdat het niveau erg hoog is. Drie hele betrokken ondernemers met een duidelijke visie bleven over, allemaal financieel gezond. Dus uiteindelijk hebben we gekeken naar wat een bedrijf uniek maakt en dan springt Miron daar toch net uit."

Volgens gedeputeerde Henk Brink is de prijs belangrijk voor het Drentse bedrijfsleven. "Drenten zijn toch van: doe maar gewoon en je mag je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Maar ik denk dat we juist wel moeten laten zien wat we doen, welke bedrijven we hebben en welke parels hier zitten."

Miron Violetglass is nu vooral bekend in het buitenland, maar CEO Medendorp denkt dat deze prijs daar verandering in kan brengen. "Nederland is nu goed voor een tot twee procent van onze omzet. Dit gaat ons zeker helpen om in Nederland meer voet aan de grond te krijgen."