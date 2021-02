Grasmaaiende meubelverkoper Bé Mulder overleden

Vrijwel iedereen kent de reclame, die in het verleden veelvuldig op TV Drenthe en TV Noord te zien was. Het legde hem geen windeieren.

68 jaar aan het roer

Op zijn 18e begon Mulder zijn meubelzaak, die hij uiteindelijk 68 jaar zou leiden. Zijn winkel groeide door de jaren heen uit tot een 'meubeldorp' van 15.000 vierkante meter. Ook toen hij een stapje opzij had gedaan, bleef hij op de achtergrond aanwezig in het familiebedrijf, zegt zoon Geert tegen RTV Noord. "De zaterdag voor hij overleed, en zelfs zondagochtend nog, hebben we het over zaken gehad. Mijn vrouw zei dan ook: 'Je overlegt ook álles met je vader'. En dat geldt ook voor mijn zoon Bertil, die nu ook in de zaak werkt."

Bé Mulder was vanaf 1995 jarenlang te zien in de reclame bij de regionale omroepen. Na 2004 werd zijn rol overgenomen door zoon Geert. Maar die grasmaaier zit in ieders herinnering. "Overal waar we komen om meubels te brengen, horen we mensen, vooral kinderen, de grasmaaier noemen of het reclameliedje zingen", zegt Geert.

Andere hobby's

Zijn vader had, naast grasmaaien, ook orgelspelen als hobby. Dat deed hij in de kerk in het dorp. Hij was bovendien betrokken bij allerlei evenementen en zat in het bestuur van het mannenkoor in zijn woonplaats. Zo nauw als hij betrokken was het dorp, bleef hij dat ook bij de zaak. Geert: "Mijn vader was er trots op dat hij er een volkswinkel van heeft gemaakt, die zowel aan rijke klanten kon verkopen als aan mensen met een wat smallere beurs. En ik ben er trots op dat hij mijn vader is geweest."