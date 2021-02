Waarom is het vaccineren zo'n chaos en wanneer ben ik aan de beurt?

De volgorde van inenten is al een paar keer veranderd, AstraZeneca kon opeens minder vaccins leveren en er was gerommel met het aantal gevaccineerden. Het vaccineren van Nederlanders tegen het coronavirus verloopt rommelig.

Hoe kan dat? En wanneer ben jij aan de beurt voor een prik? Hieronder vijf vragen over het vaccineren.

1. Hoeveel mensen zijn er al gevaccineerd?

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er ruim 570.000 prikken gezet, bij iets meer dan een half miljoen mensen (sommigen hebben al een tweede prik gehad). Het exacte aantal gezette prikken vind je in het coronadashboard.

Het vaccineren begon op 6 januari met het inenten van zorgmedewerkers die direct met coronapatiënten te maken hebben. Sinds 18 januari krijgen ook mensen die niet in de zorg werken een prik, zoals bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Volgens de laatste plannen zijn nu thuiswonende bejaarden tussen de 85 en 90 jaar aan de beurt.

2. Waarom verandert de vaccinatiestrategie steeds?

De volgorde van vaccineren is al een aantal keer veranderd. Dat komt doordat het oorspronkelijke schema is gemaakt toen sommige vaccins nog niet goedgekeurd waren. Daardoor wist de overheid bijvoorbeeld nog niet dat het AstraZeneca-vaccin niet geschikt is voor mensen van 65 jaar en ouder.

Het kan zomaar gebeuren dat de strategie nog een paar keer wordt veranderd. De planning is volgens de overheid afhankelijk van onder andere de goedkeuring, werking en levering van de vaccins en van de verdeling van de vaccins over de priklocaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. "De volgorde van vaccinatie kan ook veranderen door nieuwe ontwikkelingen en adviezen", staat op de website van de overheid.

3. Wanneer ben ik aan de beurt?

Volgens planning zijn vanaf volgende week 60-plussers aan de beurt. Er wordt begonnen bij de oudste groepen. Thuiswonenden met een medische indicatie tussen de 18 en 60 jaar zijn vanaf volgende maand aan de beurt. Vanaf mei komen volwassenen onder de 60 zonder medische indicatie in aanmerking voor een prik.

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer je aan de beurt bent. Over het algemeen geldt dat bij elke groep begonnen wordt met de oudsten. In dit schema kun je zien wanneer je ongeveer aan de beurt bent als je niet in de zorg werkt. De volgorde voor zorgmedewerkers vind je hier. Vóór 1 oktober moet iedereen die wil gevaccineerd zijn, is het plan.

De meeste mensen krijgen een oproep van het RIVM om zich te laten vaccineren. Je moet dan met de GGD bellen om een afspraak te maken. Zorgmedewerkers krijgen een oproep via de werkgever. 18- tot 60-jarigen met een medische indicatie worden door hun huisarts uitgenodigd.

4. Waar moet ik heen voor een prik?

Zorgmedewerkers worden gevaccineerd op hun werkplek of moeten naar de GGD-priklocaties. Huisartsen worden in het ziekenhuis ingeënt. Bewoners van instellingen en verpleeghuizen moeten naar de GGD-vaccinatielocaties. Als ze niet mobiel zijn, zet de huisarts de prik.

GGZ-cliënten worden ingeënt door de instellingsarts, 18- tot 60-jarigen met een medische indicatie door de huisarts, net als thuiswonende 75-plussers. Gezonde mensen onder de 60 jaar zullen deels door de GGD worden gevaccineerd en deels door de huisarts.

5. Welk vaccin krijg ik?

Er zijn momenteel drie vaccins goedgekeurd: Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Daar komt waarschijnlijk deze maand nog het vaccin van Janssen bij.

Welk vaccin je krijgt hangt af van de locatie. Het Pfizervaccin moet bewaard worden bij 70 graden onder nul en huisartsen hebben meestal geen grote vriezers. Daar krijg je het Moderna-vaccin toegediend. Bij de GGD-locaties en in ziekenhuizen is tot nu toe het Pfizervaccin toegediend. Als er meerdere vaccins beschikbaar zijn zullen die verdeeld worden over de verschillende groepen.

Het vaccin van Janssen hoeft maar één keer gezet te worden, van de andere heb je twee doses nodig met een tussenpauze van drie tot zes weken. Je kunt niet zelf kiezen wel vaccin je krijgt.

Bonusvraag: Hoe werkt het coronavaccin?

Hoe werkt het vaccin tegen het coronavirus eigenlijk? Wat gebeurt er in je lichaam als de prik is gezet? De vaccinatie laat kleine, onschadelijke stukjes van het virus aan je immuunsysteem zien. Zo leert je immuunsysteem het virus herkennen en staat het meteen klaar om het op te ruimen bij een echte infectie. ErasmusMC maakte onderstaande video met uitleg over het Pfizer-vaccin:

Hoe werkt het coronavaccin