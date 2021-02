Assen tekent landelijke overeenkomst voor schone bevoorrading binnenstad

Dat betekent dat over vier jaar het centrum op slot gaat voor bestelbusjes en vrachtauto's die rijden op diesel en benzine. De gemeenteraad in Assen was in april vorig jaar al akkoord gegaan om in 2025 een zero-emissiezone te maken van het centrum.

Doel is de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2 uitstoot te verminderen. Ondernemers die een bestelbus willen aanschaffen die rijdt op elektriciteit of waterstof kunnen daar een subsidie van maximaal 5.000 euro voor krijgen. Tot 2025 is daar landelijk 185 miljoen euro voor beschikbaar. Het subsidieloket gaat 15 maart open.