Boswachter waarschuwt: 'IJs in De Onlanden is onbetrouwbaar'

"Je ziet nu vooral de durfals; maar echt mensen, het kan nog niet." Die waarschuwing heeft boswachter Bart Zwiers van De Onlanden voor de schaatsfanaten. Dinsdag moest een schaatser gered worden die bij Peize door het ijs was gezakt in De Onlanden.

Het ijs is nog onbetrouwbaar, zegt Zwiers tegen RTV Noord. "De Onlanden stroomt gewoon. Dat houdt in dat er water onder het ijs doorstroomt. Daardoor kan er aan de onderkant van de ijsvloer afkalving ontstaan", is zijn waarschuwing. Daarnaast is er nog het kwelwater. "Dit water komt omhoog uit de bodem en is warmer dan het gewone water. Daardoor kunnen gaten in het ijs ontstaan."

Verantwoordelijkheid

Zwiers heeft zelf in het verleden ook meegemaakt dat het ijs in 'zijn' natuurgebied snel verandert. "De ene dag schaats je er gewoon overheen en de volgende dag, na een koude nacht, zitten er ineens gaten in." Hij roept mensen dan ook op hun gezonde verstand te gebruiken en niet nu al het ijs op te gaan. "Als ik iemand zie, zal ik natuurlijk waarschuwen. Maar niet achter elke boom staat een boswachter, dus het is ook een eigen verantwoordelijkheid van mensen."

IJsvogels

Waar Zwiers verder mee bezig is, zijn de dieren in het gebied. "Die hebben het lastig. Vooral de bever en de ijsvogel. Het is een gekke naam voor zo'n beestje, want als ze ergens niet tegen kunnen is het ijs." De boswachter schat in dat na deze winter de populatie van ijsvogels gehalveerd is. "En dat is ook de natuur, het hoort er een beetje bij. Dus ik ga er niet heel dramatisch over doen."

