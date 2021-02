Stelling: Ik voer de vogels in mijn tuin bij

Veel vogels hebben in deze vorstperiode moeite om aan voedsel en drinken te komen. Door de vorst zijn vijvers bevroren en het voedsel ligt onder een laag sneeuw. Een paar dagen vorst overleven de meeste vogels wel, maar deze vorstperiode gaat wel een dag of tien duren.

Vooral tuinvogels kunnen daarom wat hulp gebruiken, zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming tegen de NOS. Bijvoorbeeld door vetbollen met zaden op te hangen of een appel naar buiten te gooien. Ook stadsecoloog André de Baerdemaeker is voorstander van bijvoeren, maar we moeten ook niet te dramatisch doen zegt hij. Een grotere vogelsterfte is in de winter vrij normaal. "Dat gebeurt wanneer voedselvoorraden afnemen."

Wat doet jij, voer je de vogels in de tuin bij en hak je een wak in de vijver, of laat je de natuur zijn gang gaan.