UMCG-viroloog Niesters over Drentse behandelplan: 'Eigenlijk heel logisch'

"Ik heb de reportage van RTV Drenthe gezien en begrijp dat het protocol door de ethische commissie is goedgekeurd en dat ook het UMCG hierbij betrokken is geweest", verklaart hij in een reactie. Dit weekend keurde een medisch-ethische toetsingscommissie het behandelplan van twee huisartsen uit Valthermond goed. Daarin wordt gepleit voor een behandeling van coronapatiënten in een vroeger stadium.

Rijdende trein

Veel mensen ontwikkelen weinig of zelfs geen klachten door een besmetting met het coronavirus. Deze mensen knappen vanzelf weer op. Maar er is een gedeelte van de bevolking dat na de virale fase doorschiet naar de 'ontstekingsfase' en dan wordt het gevaarlijk. Het afweersysteem van deze patiënten slaat namelijk op hol.

De ontsteking kenmerkt zich door toenemende benauwdheid en vergaande griepverschijnselen. Dat is het moment waar ingegrepen moet worden. Huisartsen monitoren het zuurstofgehalte in het bloed, waarbij een daling van deze waarde een signaal is van een groeiende ontsteking. Daar start de behandeling, die onder andere bestaat uit een dexamethasonkuur.

Dat medicijn wordt normaal in een latere fase van de behandeling van coronapatiënten toegediend, maar dat is volgens de huisartsen dus te laat. Met vroegtijdige aanpak zou het aantal ziekenhuisopnames drastisch kunnen verminderen.

Ook Niesters is overtuigd: "Eigenlijk is deze aanpak heel logisch, want we weten dat door gebruik van dexamethason de immuunrespons tegen het virus wordt onderdrukt. Dit heeft ook positieve gevolgen, want je hoeft de rijdende trein niet te stoppen."

