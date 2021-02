Leden sportverenigingen Assen tellen bij verkiezingen voor clubkas

Veel sportverenigingen zitten financieel in de knel door de coronamaatregelen. De clubs missen al maanden de kantine-inkomsten en sponsoren hebben ook minder geld te besteden.

Clubkas spekken

Om de clubs in Assen een steuntje in de rug te geven, heeft de gemeente de sportverenigingen uitgenodigd om te komen helpen tijdens de verkiezingen. Leden kunnen in groepjes van vier personen op één van de stemlocaties de stemmen tellen. Ieder groepje krijgt daarvoor driehonderd euro van de gemeente. Stemmentellers krijgen daar altijd een vergoeding voor en het is de bedoeling dat de clubleden dat geld in de clubkas storten.

Voor de gemeente is het project een win-winsituatie: wat steun voor de verenigingen én meer mensen die komen helpen bij het stemmentellen. "We hebben dit jaar tijdens de verkiezingen meer tellers nodig dan tijdens de vorige verkiezingen. We tellen de stemmen nu namelijk niet meer centraal, maar per locatie", vertelt gemeentelijk projectleider verkiezingen David van de Kerke. Daarnaast kan er nu ook per brief gestemd worden en wordt het stemmen verdeeld over meerdere dagen.

Telteams

Volleybalvereniging Peelermarke uit Peelo is één van de clubs die mee gaan helpen tijdens de verkiezingen. Drie groepjes met leden van de club helpen mee: goed voor negenhonderd euro. "Dat is een hele mooie bijdrage die we heel goed kunnen gebruiken. Daarnaast is het ook fijn dat de leden weer eens iets samen kunnen ondernemen", vertelt interim-voorzitter Dennis van der Wolde.

De stemmentellers worden verdeeld over verschillende stemlocaties. Daar worden de stemmen vervolgens geteld. Inmiddels hebben 13 teams zich bij de gemeente gemeld met in totaal dertig telteams. Assen heeft ongeveer veertig telteams nodig, dus er is nog ruimte voor meer.

Van de Kerke: "We hebben teams van allerlei soorten sportclubs. Van volleybal tot voetbal en schaken. Elke sportclub uit Assen kan zich nog opgeven. De leden die tellen moeten boven de 18 jaar zijn, maar verder zijn er geen eisen."

