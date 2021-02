De meeste ijsbanen zijn nog niet open, maar deze wel

Op veel plekken is het ijs nog net niet dik genoeg, of heeft de sneeuwval van zondag en maandag invloed gehad op de kwaliteit. "Ons ijs leek toen een beetje op slushpuppy", laat de ijsvereniging in Zuidwolde weten. "Het wordt nu wel iets harder. Vandaag laten we water op het ijs lopen. Op z'n vroegst kunnen we vrijdag pas open." De ijsbanen in Odoorn en de Asser wijk Kloosterveen vertellen eenzelfde soort verhaal.

Alleen voor leden

De meeste ijsbanen zijn overigens - áls ze opengaan - alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Ook hebben veel ijsverenigingen een ledenstop afgekondigd. Op die manier willen de bestuursleden voorkomen dat mensen die al jaren trouw lid zijn, misschien niet het ijs op mogen omdat de baan te vol zou zijn.

Toch is er een aantal ijsbanen wel geopend. Onder meer die in Nieuw-Buinen. Vanochtend om 9.00 uur ging de ijsbaan los, zoals iedere schaatsliefhebber in Drenthe zegt. De baan is alleen open voor abonnementhouders. Wel is het nog mogelijk om lid te worden. Ook de ijsbaan in Smilde gaat vanmiddag waarschijnlijk open. Maar die is dan alleen toegankelijk voor basisschoolkinderen. Wanneer ook anderen (Smilde werkt niet met leden) het ijs op kunnen, is nog niet duidelijk.

