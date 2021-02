Met een hamer op pad om de ijsvogels te redden

Voor veel vogels zijn het barre tijden. Sneeuw en vorst maken voedsel niet of nauwelijks bereikbaar. Gewapend met een hamer probeert Van der Meer de ijsvogels te helpen. "Dat klinkt inderdaad tegenstrijdig", lacht Van der Meer. "Die hamer is voor het geval dat het water helemaal dichtvriest. Het scheelt dat een groot deel van de ijsvogels langs helder, stromend water leeft, dat vriest nog niet zo gauw dicht."

'We helpen ook de tuinvogels'

Mocht het toch dichtvriezen, dan slaat hij een wakje. Dat doet hij alleen op een plek waar hij de natuurschaatser niet in de weg zit. "We helpen ook de tuinvogels, waarom zouden we dan niet deze vogel, die in zo'n klein aantal voorkomt, helpen? In 2018 was er ook vorst, toen is de ijsvogelpopulatie met negentig procent afgenomen. Het zou zonde zijn als dat nu weer gebeurt."

Vooral bij de Drentsche Aa, met name bij het Deurzerdiepje, weet Van der Meer de ijsvogels te vinden. De fascinatie voor deze vogel heeft al een hele reeks natuurfoto's opgeleverd. "In eerste instantie begon ik met fotograferen in Afrika. Terug in Nederland wilde ik verder met fotografie, maar bij gebrek aan wilde leeuwen, olifanten, noem maar op, ben ik me op ons eigen wildlife gaan richten. Van de ijsvogel was ik echt flabbergasted, wat een prachtige vogels!"

Lees ook: