PvdA/GroenLinks wil duidelijkheid over gedoe hoveniersbedrijf in Peize

Wat is er nou aan allemaal aan de hand rondom het hoveniersbedrijf in Peize? Met die vraag is de PvdA/GroenLinks-fractie in de gemeente Noordenveld naar het college gestapt. Twee buren van het bedrijf ervaren al lange tijd overlast en menen dat de gemeente flink tekortschiet in de zaak.

De betrokken wethouder is in gesprek geweest met alle partijen maar wil verder nog niet reageren, maar PvdA/GroenLinks wil nu graag duidelijkheid.

Sterfhuisconstructie

Volgens de buren staat het buiten kijf dat er op het perceel van het hoveniersbedrijf een woonbestemming zit, en niet eentje voor een bedrijf. Toch blijft de hovenier groeien en handhaaft de gemeente volgens omwonenden niet. Een buurman verdenkt de gemeente zelfs van een doofpotaffaire in deze zaak. De PvdA/GroenLinks-fractie vraagt zich in een brief aan het college af wat er nou precies aan de hand is.

Zo zou de gemeente een aanbod aan de hovenier hebben gedaan voor een zogenoemde 'sterfhuisconstructie'. Dit houdt in dat de hovenier door mag gaan met zijn bedrijf, maar als hij hiermee stopt er daarna op het perceel geen bedrijf meer mag komen. De fractie wil weten of dit aanbod is gedaan, of de gemeente dit aanbod juridisch gezien wel mocht doen en wat de overwegingen waren om dit aan te bieden.

Vervolgstappen

Ook wil de fractie duidelijk van het college weten hoe het aankijkt tegen de huidige situatie en welke vervolgstappen het gaat nemen. De afgelopen weken is wethouder Jeroen Westendorp met beide partijen om tafel geweest om over de kwestie te spreken, daarin gaf hij aan dat de gemeente eerst nog uitgebreid onderzoek wil doen naar de kwestie.

Buurman Robert Heimink duurt dit allemaal te lang. Volgens hem schiet de gemeente aan alle kanten tekort in dit dossier en had het al veel eerder moeten handhaven. "We zijn al ruim tien maand verder en we zijn nog niets opgeschoten", aldus Heimink. Om sneller duidelijkheid van de gemeente te krijgen gaf hij vorige week aan naar de rechter te stappen. De gemeente wilde na de gesprekken met de omwonenden niet reageren op de kwestie.