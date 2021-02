'Click en collect' geen wondermiddel, winkeliers wel blij met klantcontact

De coronaversoepelingen hadden volgens kledingzaak De Jongens in Hoogeveen eerder gemogen. "Ik snap dat het kabinet heeft besloten om de detailhandel ook te sluiten. Het was best wel een domper voor ons", zegt Mark van der Zee. "Wij hebben eigenlijk nooit iets online gedaan en stonden daar altijd haaks op. We willen altijd mensen in de winkel helpen, hier zijn wij het best in."

Over click en collect is Van der Zee dan ook sceptisch. "Dan is er nu de mogelijkheid tot afhaal. Het is een stap in de goede richting, maar of wij er nou superenthousiast over zijn valt eerlijk gezegd wel mee." De kledingzaak heeft namelijk een andere manier gevonden om klanten te bedienen. "We bezorgen eigenlijk meer kleding met onze Piaggio Ape. Dat is een soort tuktuk. Voor de komende dagen hebben we geen afspraken staan voor afhalen. Ik denk dat het nog een beetje los moet lopen."

De Piaggio van kledingzaak De Jongens uit Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Voorzichtig optimisme in Assen

"Dit is helaas hoe het moet, het kan niet anders", reageert juwelier Niels Neuwahl van Juwelier Stijnis in Assen. "Wij hebben verschillende zaken in verschillende plaatsen. In de ene plaats is men iets nuchterder. Hier in Assen gaat het allemaal toch wat trager. Maar ik ben blij dat het weer kan."

Collega-ondernemer Simone Alberts van schoenenwinkel Ecco is ook blij dat ze weer open mag. "Het is heel fijn om weer wat mensen te ontmoeten en een praatje te maken." Het zijn moeilijk weken geweest, vertelt ze. "Je bent gewoon gewend om te werken. Thuiszitten is vervelend. Natuurlijk waren er wel wat werkzaamheden in de winkel en we bezorgden ook, maar het verwelkomen van klanten heb ik toch wel gemist."

Hester van Geuns van schoenenwinkel Tamaris sluit zich daarbij aan. "We hebben een goede webshop. Dus of klanten linksom of rechtsom bij ons komen, maakt eigenlijk niet echt uit. Maar het leukst is natuurlijk om klanten weer te zien en te begroeten. Het is een kleine stap naar een goede afloop."

Videobellen in Emmen

Bertus ten Hoor, eigenaar van Boerland Mode en Fratello's in Emmen, zegt dat hij al de nodige belletjes krijgt van klanten. "Mensen bellen ons op om te vragen hoe het werkt", zegt hij. "De zaken lopen vooral via Facebook en via telefoontjes. Onze medewerkers sturen foto's of gaan videobellen met klanten. Die geven dan hun maten door en kunnen de bestelling later afhalen."

Tussen bestellen en afhalen moet minimaal vier uur zitten. "We spreken een tijd met ze af wanneer ze de producten ophalen. Dat moet ook van de regering", verduidelijkt Ten Hoor. "We mogen niet zomaar een rij mensen buiten hebben staan."

Ten Hoor zegt zelf het hoofd goed boven water te kunnen houden, maar hoopt wel dat de steunmaatregelen van het kabinet vlot op gang komen. "Zodat ook de buren en collega's blijven bestaan."

Bertus ten Hoor van Boerland Mode en Fratello's in Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Edwin Mooibroek)

Geen loopneus in Meppel

De winkeliers in Meppel werken samen aan een campagne om het click en collect in goede banen te leiden. Er is een poster gemaakt met alle spelregels. "Die wordt veelvuldig gedeeld op sociale media en in de binnenstad achter de ramen geplakt", vertelt citymanager Arnold Schuurman.

De kern van de boodschap: niet met een loopneus de stad in. "Dat klinkt plat, maar mensen moeten wel blijven opletten", vervolgt Schuurman. Hij hoopt dat klanten telefonisch of op internet veel gaan bestellen. "Ik neem aan dat mensen toch toe zijn aan nieuwe sokken. Ik hoop dat ze die lokaal blijven kopen. Gelukkig is de situatie in een kleine stad als Meppel maakbaar. Er is veel gemeenschapszin, waarschijnlijk meer dan in een grotere plaats. De ondernemers in Meppel staat midden in de samenleving."

De Meppeler winkeliers blijven in het begin van de week gesloten. Op donderdag, vrijdag en zaterdag gaan de lampen aan en de deuren open. "Als iedere winkelier dat doet krijg je toch weer een beetje sfeer. Daar hebben we ook behoefte aan. We willen graag weer in contact komen met de klant. Als mensen iets nodig hadden, dachten ze aan ons. Die koppeling moet niet verloren gaan."

Of het voor de ondernemers zoden aan de dijk zet, weet Schuurman nog niet. Maar elk biljet in de kassalade lijkt momenteel te tellen. "De situatie wordt voor veel winkeliers echt spannend, nu de overheidssteun nog niet gestort is en de kosten doorlopen. Een beetje cashflow creëren is daardoor hartstikke welkom."

"Mijn vrouw is eigenaresse van een parfumerie", vervolgt Schuurman. "En thuis valt er echt wel eens een verbolgen woord. Dat is begrijpelijk; we worden echt hard geraakt. Daarom zijn we blij met click en collect. Daarnaast voelen we veel steun vanuit de gemeente. Bijna dagelijks hebben we contact met het stadhuis. Of je nu een landelijke keten bent of de lokale winkelier, iedereen is daar welkom voor vragen."