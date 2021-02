Minder coronabesmettingen in Drenthe gemeld; één nieuw sterfgeval

In Drenthe zijn er 81 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook is er één nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van een coronabesmetting.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeenten Emmen (+20), Hoogeveen (+15) en Noordenveld (+10). De persoon die overleed kwam uit de gemeente Emmen. In het afgelopen etmaal kwamen er ook twee ziekenhuisopnames bij en ook die personen komen uit de gemeente Emmen.

Sluiting teststraten beïnvloedt cijfers

Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 21 en waren er zes nieuwe sterfgevallen. Het RIVM gaf eerder al aan dat de sluiting van de teststraten op zondag de cijfers tot en met vandaag nog kan beïnvloeden. Het gemiddelde van de laatste zeven dagen komt in Drenthe uit op 99 coronabesmettingen per dag.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 10-02-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 874 (+4) 5 12 Assen 1997 (+5) 37 12 Borger-Odoorn 960 (+4) 17 12 Coevorden 1771 (+2) 40 23 Emmen 4938 (+20) 83 (+2) 54 (+1) Hoogeveen 3035 (+15) 54 36 Meppel 1387 (+8) 20 24 Midden-Drenthe 1195 (+5) 20 23 Noordenveld 801 (+10) 14 20 Tynaarlo 926 (+5) 14 20 Westerveld 513 (+1) 12 11 De Wolden 1097 (+2) 23 18 Onbekend 37 0 0

Landelijke afname coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam afgelopen etmaal landelijk gezien af. In totaal zijn nu 1990 patiënten met COVID-19 opgenomen en dat zijn er twintig minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze mensen liggen er 533 op de intensive care, een afname van zeventien patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1457 coronapatiënten, drie minder dan een dag eerder.

Het is nog de vraag of de daling van opgenomen COVID-patiënten nog lang doorzet. Dinsdag nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen af met 24, maar maandag was juist sprake van een toename met 54.

Dalende trend

"De COVID-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames", aldus het LCPS in een toelichting.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal tien patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio's, onder wie twee ic-patiënten.