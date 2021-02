Djammen: Tim Kamphuis op muzikaal avontuur

"Ik heb het afgelopen jaar echt gebruikt om nieuwe muziek te schrijven", vertelt hij. "Ik ben op dit moment een klein beetje zoekende wat ik wil met mijn muziek."

Toetsen

Sinds kort heeft Tim Kamphuis zijn instrumentarium in ieder geval uitgebreid met toetsen. De klassieke snaarinstrumenten zijn zeker niet uit beeld, maar een piano is een mooie aanvulling. "Ik heb in het verleden al veel pop en singer-songwriterliedjes gemaakt. Veel op de gitaar gericht", vertelt Kamphuis.

De jonge liedjesmaker flirt ook met elektriciteit en de mogelijkheid om elektronische elementen in zijn muziek te stoppen. "Het gaat misschien nog iets meer geproduceerde pop worden om het zo te noemen." Volgens Tim Kamphuis draait het niet alleen maar meer om de gitaar. "Het is nog steeds dicht bij mezelf en dat vind ik belangrijk."

Adele

Uiteraard is een van de favoriete thema's van de singer-songwriter de liefde. Mixed signals is een van zijn vele liefdesliedjes. "Dat nummer gaat erover dat je honderden redenen kan hebben waarom je niet met iemand zou moeten zijn of niet met iemand zou kunnen zijn", vertelt Kamphuis, "maar dat je eigenlijk maar één goede reden nodig hebt om dat wel heel graag te willen."

Maar liefde gaat niet altijd goed, weet ook Kamphuis. "Ik schrijf op het moment ook wel veel break-upsongs nu ik erover nadenk. Adele is er niks bij", lacht hij.

Nieuw werk

Kamphuis heeft nog geen nieuwe uitgiftes in het verschiet, maar dat gaat zeker wel komen volgens hem. Maar hij wil het zichzelf niet te gemakkelijk maken. "Ik heb wel besloten dat het allemaal een stuk beter moet, dan wat ik hiervoor heb gedaan. Ik ga daar lekker de tijd voor nemen. Het is pas goed als het ook echt goed is en dan horen jullie weer van mij", besluit hij.

Bekijk hieronder de reportage over Tim Kamphuis in Djammen: