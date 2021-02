Politie kan makkelijker de natuur in met nieuwe terreinwagens

Het eerste voertuig in Drenthe rijdt in Exloo. (Rechten: Politie Noord-Nederland)

Surveillanceteams moeten vaker in de natuur zijn. "We hebben in Drenthe nou eenmaal veel natuur. Deze voertuigen kunnen dan sneller en makkelijker ter plaatse gaan", legt de politiewoordvoerder uit. "Denk bijvoorbeeld aan iemand die van een paard is gevallen en hulp nodig heeft, een mishandeling in de natuur of bij drugsdumpingen. Drugsdumpingen zien we vaak op afgelegen terreinen en dan is dat soms lastiger om daar te komen."

De terreinwagens zijn per district aangevraagd bij de landelijke politie. Het eerste voertuig in Drenthe rijdt in Exloo. Verder zullen de locaties in Beilen, Meppel en Gieten in het bezit komen van een 4x4. "Je kunt niet alles afdekken. Dit is al best aardig. De voertuigen rijden rond en zullen een breder gebied bedienen."

Alle collega's bij de locaties krijgen een korte instructie. Hoe het voertuig in Exloo bevalt durft de politiewoordvoerder nog niet te zeggen. "Het is vooral een toevoeging op wat we al hebben, een voertuig met een plusje."