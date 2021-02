Indie, Noor en Kyara uit Hollandscheveld hebben een iglo van 2,5 meter hoog

De iglo is ruim twee meter hoog en wordt ook gebruikt als piste. De meiden glijden van de steile kant naar beneden. "We hebben het een keer geprobeerd met de slee, maar daar is het te stijl voor", vertelt een van hen.

Sneeuwbult uithollen

Van de Bunt heeft een bedrijf aan huis en gebruikt het terrein als parkeerplaats voor de bedrijfsauto's. Daarom maakte hij het erf sneeuwvrij en belandde alles op een grote hoop. "Toen kreeg ik het idee om er een iglo van te maken, maar omdat het allemaal poedersneeuw is, kleeft het niet zo mooi", vertelt Van de Bunt. "Met shovels en een trekker hebben de buurman en ik hem flink aangeduwd, zodat de bult iets steviger werd." Vervolgens holde hij de bult vanaf de zijkant uit met een schep, waarbij zijn dochters de sneeuw weer bovenop de bult drukten.

Omdat de meiden thuis onderwijs kregen, was een van de opdrachten: maak iets moois in de sneeuw. Daarvoor konden ze punten krijgen. "We weten nog niet hoeveel punten we krijgen, maar we hopen dat we hiermee de meeste punten halen", vertellen ze glunderend.

'Net een sauna binnenin'

Dankzij een gasbrandertje is het binnen in de iglo prima vertoeven. Van de Bunt: "De grond is natuurlijk wel koud, maar als je het brandertje aanzet, kun je je jas uitdoen en daar op zitten. Na een poosje is het dan net een sauna. Het wordt er echt warm en de iglo smelt, op een paar druppeltjes na, niet."

Aan de zijkant van de iglo ligt een ladder, zodat Indie, Kyara en Noor veilig naar boven kunnen klimmen zonder uit te glijden. De heuvel is namelijk best steil aan alle kanten. De drie meiden hopen er nog lang van te kunnen genieten en volgens hun vader lukt dat wel.

"Hij smelt bijna niet, lijkt het. Wie weet staat hij er in de zomer nog steeds", lacht hij.