IJsvereniging Dalen na vernielde ijsbaan: 'Laat deze soap alsjeblieft positief eindigen'

Als het bestuur van IJsvereniging Dalen op 31 januari via haar Facebookpagina laat weten dat het door de coronamaatregelen en -beperkingen geen mogelijkheid ziet om de ijsbaan te openen, zorgt dat bij schaatsliefhebbers in en om Dalen voor zowel begrip als teleurstelling. Iemand die zich niet bij dat besluit wil neerleggen is clublid Erik Ruinemans. Als het bestuur na een ingelaste vergadering besluit om maandag terug te treden omdat het naar eigen zeggen niet kan voldoen aan een coronabestendige ijsbaan, neemt Ruinemans samen met Harry Renting het bestuurlijke stokje over.

Eén doel

"Dat klinkt misschien een beetje alsof wij het beter weten dan het oude bestuur, maar niets is minder waar. Deze wisseling van de wacht is in goede harmonie gegaan", motiveert Ruinemans. Renting en hij hebben maar één doel en dat is dat de jeugd in het dorp deze winter kan schaatsen. "Al is het maar één dag", zegt hij, terwijl hij al beelden van vrolijk schaatsende en sleeënde kinderen voor zich ziet. Omdat Koning Winter ook aan de verwachtingen voldoet, is het - met een beetje hulp van opgepompt water - slechts wachten tot de ijsbaan aan de Dalerveensestraat schaatsklaar is.

Ik heb via een camerasysteem van een omwonende van de ijsbaan gezien wat daar gebeurd is" Erik Ruinemans - IJsvereniging Dalen

Tot gisteravond. Als Ruinemans komt kijken hoe de ijsbaan erbij ligt, treft hij een ravage van jewelste aan. "Het was één grote chaos. Iemand is hier kriskras over de ijsbaan gereden", concludeert hij. De moed zakt hem dan ook even in de schoenen. Maar door hulp van dorpsgenoten wordt stukje bij beetje de puzzel gelegd van hoe de ravage is ontstaan. "Toen bleek dat iemand over het ijs had gereden met een trekker", vertelt Ruinemans met verheven stem. Niet zomaar een aanname. "Ik heb via een camerasysteem van een omwonende van de ijsbaan gezien wat daar gebeurd is."

De vernielde ijsbaan in Dalen (Rechten: Erik Ruinemans)

Lopend vuurtje

Dat iemand op een trekker mogelijk moedwillig de ijspret van Dalen en haar inwoners probeert te vergallen, verspreidt zich als een lopend vuurtje door het esdorp. Ook in WhatsApp-groepen met boeren uit de omgeving. Een paar keer rondvragen blijkt al genoeg te zijn om erachter te komen dat de eigenaar van de trekker uit Hollandscheveld komt. Ruinemans besluit de boosdoener met oud-bestuurslid Henk Hamering te bezoeken om te vragen wat hem heeft bewogen het ijsdek te vernielen. "Gewoon, een normaal gesprek zonder vooringenomenheid. Misschien had het geen opzet", zegt hij.

Hij greep naar zijn telefoon, belde 112 en zei dat hij bedreigd werd" Erik Ruinemans - IJsvereniging Dalen

Tijdens dat gesprek geeft de veroorzaker aan dat hij geen kwaad in de zin had en sneeuw van de baan af wilde halen. Maar dat ging mis, waarna er van de ijsbaan weinig overbleef. "Maar na wat doorvragen kreeg het gesprek een rare wending en had hij volgens mij wel door dat-ie fout zat. Hij greep naar zijn telefoon, belde 112 en zei dat hij bedreigd werd. Daarna kwam de politie er ook nog bij. Gelukkig hadden wij het gesprek opgenomen, dat hadden we van tevoren al bedacht. Het zou ons maar overkomen dat wij als schuldige zouden worden aangewezen."

De vernielde ijsbaan in Dalen (Rechten: Erik Ruinemans)

Verbod

De man opperde nog om mee te helpen om de ijsbaan te herstellen. "Maar de politie vond beter van niet en gaf de man een verbod om tot maandag in Dalen te komen", gaat Ruinemans verder. Desondanks zit hij als kersvers bestuurslid nog altijd met een kapotte ijsbaan. "Maar er is meteen werk van gemaakt om deze te herstellen. Via de voetbalvereniging hebben we nog een waterpomp mogen gebruiken en vannacht wordt alles in het werk gesteld om een nieuwe ijslaag te kunnen creëren."

Morgenochtend is Ruinemans weer vroeg uit de veren om te kijken hoe de ijsbaan er dan bij ligt. Als de weersverwachtingen zo blijven, kan er - zo hoopt hij vurig - zaterdag of anders zondag geschaatst worden in Dalen. "Ik gun dat de kinderen uit Dalen zó enorm, het zou geweldig zijn als het lukt. Want soap of niet, laat 'm alsjeblieft positief eindigen", besluit Ruinemans strijdvaardig.