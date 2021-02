De kogel is door de Koepelkerk: lang gewenste verbouwing kan starten

Het kerkbestuur heeft zich met de architect verzameld in de Koepelkerk, ze zijn allemaal dolenthousiast, want de vergunning en de financiering is rond. Het hele project inclusief het onderhoud aan de buitenkant van de kerk kost ongeveer zeven ton. Geld dat bij elkaar is gesprokkeld uit verschillende potjes.

"Dat kun je als kerkgemeente nooit betalen, dus gelukkig zijn we gesteund door de gemeente Midden-Drenthe, de provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en een grote groep vrijwilligers die de schouders eronder zet", vertelt Koos Oosterkamp, voorzitter van de commissie kerkrentmeesters.

Monumentale waarde

Voor de verbouwing kon worden gerealiseerd, moest onder meer eerst een bouwtechnisch onderzoek plaatsvinden, vanwege de monumentale waarde van de kerk. Sommige plannen lagen gevoelig. "Het is één van de laatste achthoekige kerken waar de liturgie, de preekstoel, centraal staat. De gemeente zit dus letterlijk om het woord heen. Er zijn niet veel kerken die zo gebouwd zijn en al helemaal geen kerken die ook nog worden gebruikt. En niet veel mensen weten het, maar hier staat bovendien één van de hoogste preekstoelen van Nederland", vertelt Oosterkamp.

Granaat en Galerie

De kerk kent nog meer bijzonderheden. Zo werden bij de restauratie van het monumentale orgel in 2017 scherven gevonden van een granaat en is de kerk in het bezit van een dusdanig grote voorraad boeken, dat daar ook een oplossing voor moet worden gezocht.

Er komen na de verbouwing grote kasten op de galerie op de eerste verdieping. Daar komen straks ook extra zitplaatsen. Verder worden de banken verruild voor stoelen, zodat die niet vastzitten in de ruimte en kunnen worden verplaatst bij andere activiteiten, zoals theatervoorstellingen of muziekoptredens.

Dooptuin op de schop

Door de omheining rond de dooptuin, het gedeelte om de preekstoel, zijn de activiteiten slecht zichtbaar in de kerk. Vaak wordt daarom uitgeweken naar het podium voor de dooptuin. Dat gaat veranderen, legt architect Gerard Brouwer uit. "We demonteren de dooptuin voor een gedeelte, maar voor een gedeelte blijft deze ook staan. We verplaatsen het hekwerk richting de zuil, want die omarmt zo ook weer de kerkgemeenschap en vergroot het zicht."

Samenwerkende partijen, zoals adviesbureau Libau, wilden volgens Brouwer het liefst niets veranderen aan de dooptuin. "We zijn jaren in gesprek geweest over wat de beste oplossing is. Dat is best wel eens heen en weer gegaan, maar ik denk dat deze uitkomst voor alle partijen bevredigend is", zegt hij.

Vrijdag wordt het orgel ingepakt en daarna start de verbouwing. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar, al kan dat langer duren omdat vrijwilligers niet in te grote groepen mogen komen om te helpen met de verbouwing.