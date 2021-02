Militair niet vervolgd voor ongeluk Hooghalen, ook slachtoffer vrijuit

De bestuurder van het militaire voertuig dat vorig jaar betrokken was bij een ongeluk in Hooghalen, wordt niet vervolgd. De zaak is geseponeerd omdat na onderzoek niet kan worden bewezen dat de militair zonder licht reed.

"Het is niet vast te stellen of er een verkeersovertreding is begaan", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, waar zaken tegen militairen worden behandeld in de militaire kamer.

Op 6 februari 2020 botste een auto 's ochtends vroeg achterop een fennek, een verkennings- en bewakingsvoertuig van Defensie. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond. De fennek is een voertuig dat is gebouwd om onopvallend rond te kunnen rijden. Volgens de gewonde automobilist was de fennek helemaal niet zichtbaar, omdat het voertuig geen licht aan had in het donker.

Onderzoek

De Koninklijke Marechaussee startte een onderzoek. Mede door de coronabeperkingen werd het onderzoek pas eind 2020 afgerond en doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, dat de zaak op basis van het onderzoek seponeert.

De man die gewond raakte bij het ongeluk is tijdens het onderzoek ook verdachte geweest. Het vermoeden bestond dat hij te hard reed. De zaak tegen hem werd geseponeerd omdat hij al door de gevolgen van het ongeluk getroffen is.

