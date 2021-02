Dutchbat-veteraan over eerherstel: 'Ze zouden het volk moeten toespreken'

"Op zich is het positief dat de minister de aanbevelingen (van de commissie Borstlap, red.) overneemt, maar het is 26 jaar geleden", is Dijkema's eerste reactie. Hij had niet verwacht dat de minister de aanbevelingen zoals die van het symbolische bedrag of de terugkeerreizen zou overnemen.

'Het eerherstel is belangrijker'

Dat symbolische bedrag, daar zit hij zelf niet echt op te wachten. Het eerherstel vindt hij veel belangrijker. Niet voor zichzelf, maar vooral voor zijn collega's die na al die jaren nog steeds met grote (psychische) problemen kampen en bijvoorbeeld slechte nazorg hebben gekregen. "Voor hen ben ik hartstikke blij."

Wel vraagt Dijkema zich af in welke vorm dat eerherstel er komt. "Ik ben er niet erg hoopvol over", zegt hij. In 2006 kregen de veteranen een draaginsigne, als blijk van erkenning voor hun werk onder moeilijke omstandigheden. 'Een zoethoudertje', volgens Dijkema. Hij ging er destijds dus ook niet heen. Dat het besluit komt nu het kabinet net is gevallen, maakt het hem nog minder hoopvol.

'Ze zouden het Nederlandse volk moeten toespreken'

In een interview in De Telegraaf zei minister Bijleveld dat veteranen eerherstel moeten krijgen op een soort reünie. Daar zou de premier dan de verklaring van waardering en erkenning ten overstaan van de veteranen moeten uitspreken. "Willen ze óns toespreken?", vraagt Dijkema. "Dat hoeft van mij niet meer. Wij weten zelf wat we wel en niet hebben kunnen doen. Dat is spreken voor eigen parochie. Ze zouden het Nederlandse volk moeten toespreken."

Volgens Dijkema is de mening over de Dutchbatters is Nederland wel wat gekanteld, eerder werden ze voor 'laf' en 'moordenaars' uitgemaakt.

Dat kantelmoment in Nederland kwam volgens Dijkema toen BNNVARA in juli 2020 de driedelige documentaireserie van journalist en programmamaker Coen Verbraak op televisie uitzond. Dijkema heeft dit als soort van afsluiting ervaren. "Ik wil niet blijven terugkijken."

Terugkeerreizen en professionele hulp

Toch zijn er veel Dutchbat III-veteranen die na 26 jaar nog met (psychische) problemen kampen, bleek ook uit een rapport van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, dat in december aan minister Bijleveld en de veteranen werd aangeboden.

De minister heeft ook de aanbevelingen om terugkeerreizen te organiseren overgenomen. Die reizen zouden vanaf 2022 door Defensie georganiseerd moeten worden. Veteranen kunnen dan onder begeleiding teruggaan naar Srebrenica. Dijkema zelf is al meerdere malen teruggegaan, onder andere voor projecten van Veteranen Actief en de opening van een tentoonstelling over Srebrenica in Potocari. "Dat heb ik als prettig ervaren. We waren er met een kleine groep veteranen en konden verhalen en herinneringen uitwisselen." De terugkeerreizen, die volgens Dijkema bedoeld zijn als heling, voegen voor hem dan ook niet zoveel meer toe.

Naast de terugkeerreizen krijgen de veteranen en hun naasten ook een brief van het ministerie thuis, waarin hen professionele hulp wordt aangeboden. Dijkema heeft zelf geen professionele hulp gehad, maar ziet dat zijn collega's er wisselende ervaringen mee hebben. "Het gaat zo stroperig. De ene collega is er tevreden over, de ander niet." Als de hulpverlening op gang is gekomen, heeft dat wel een positief effect, merkt Dijkema in zijn omgeving. Defensie zou volgens hem in het begin te veel afgewacht hebben. "Maar mensen met een posttraumatisch stresssyndroom zullen zelf waarschijnlijk niet snel om hulp vragen."

Dijkema heeft geen vertrouwen meer in de politiek. "Zoveel politici hebben zich ermee bezig gehouden." En dat dit nu, na 26 jaar komt, is voor hem zelf vooral 'een doekje voor het bloeden'.

