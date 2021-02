Avitec gaat ook slopen en saneren met bedrijfsovername Revoort

Avitec, waar 200 mensen werken, krijgt er 40 man personeel bij. De werknemers van beide bedrijven zijn vanmorgen geïnformeerd.

Alles in eigen huis

Volgens de directeuren Ben Timmermans en Freddy van der Werff van Avitec is uitbreiding met slopen en saneren 'een logische stap'. "Met deze tak van sport erbij, kunnen we nu een mooi totaalpakket bieden. Voordat we bouwen of aanleggen, moet er vaak eerst ruimte gemaakt worden. D'r moet een gebouw gesloopt worden, en grond gesaneerd. En dat hebben we met deze overname nu allemaal zelf in huis."

De Nieuw-Buiners kunnen met Revoort erbij straks het hele bouwproces zelf doen, van sloop tot en met onderhoud. En het oude zelf slopen en saneren heeft nog een belangrijk voordeel, zegt Van der Werff. "Duurzaamheid en circulair bouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Onze hele wagenpark is al elektrisch. En we hergebruiken zoveel mogelijk sloopmateriaal en gesaneerde grond. We hebben hier een eigen milieubank met gerecycled materiaal. Betonpuin gebruiken we bijvoorbeeld weer voor verharding onder wegen, en ook hout wordt steeds meer hergebruikt. Maar we stellen dus ook materiaal beschikbaar, dat na sloopwerken overblijft."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Behalve aanleggen gaat Avitec met de overname van Revoort ook slopen (Rechten: Avitec)

Zelfde DNA

Het DNA van Revoort sluit volgens de Avitec-directeuren naadloos aan op hun bedrijf. "Ze zijn geworteld in de Veenkoloniën, net als wij. En ze zitten praktisch om de hoek. Dat was ook reden dat we hebben toegehapt toen ze een overnamekandidaat zochten. Beide bedrijven passen heel goed bij elkaar."

De sloopspecialist in 2e Exloërmond was onderdeel van de Abiant Holding in Groningen, een uitzendgroep met ook een paar bedrijven in de bouwsector. Maar Abiant wil zich meer richten op uitzenden en detacheren van personeel, en wilde de Drentse sloper en saneerder wel kwijt. Bedrijfsleider Germen Hooiveld van Revoort is blij met de overname door Avitec. "Het voelt goed, de timing is perfect en de continuïteit van alle medewerkers is gewaarborgd."

Revoort blijft na de bedrijfsovername onder de eigen naam en vanuit de eigen locatie in 2e Exloërmond opereren.