Assen telt de meeste aangiftes van fietsendiefstallen

Met de groei van het aantal e-bikes is vorig jaar ook het aantal diefstallen van elektrische fietsen flink toegenomen. De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) stelt na een analyse van de aangiftecijfers dat de diefstal van e-bikes in 2020 met 37 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Vorig jaar zijn 18.032 aangiften gedaan van e-bikediefstal. Volgens de stichting zijn niet alle e-bikes van de straat meegenomen. Van de aangiften hadden er 1878 betrekkingen op diefstal uit panden, zoals schuurtjes, garages of bergingen.

Het landelijk gemiddelde ligt op 9 gestolen e-bikes per tienduizend inwoners. In Drenthe zit alleen de gemeente Assen boven dat gemiddeld (9,6 per tienduizend inwoners). Hoogeveen volgt met 7,5 per tienduizend inwoners. In Westerveld werden helemaal geen elektrische fietsen gestolen. Landelijk gezien werden in Nijmegen relatief de meeste e-bikes ontvreemd: 44,9 procent per tienduizend inwoners.

De stichting constateert verder dat het coronavirus ook invloed had op de diefstalcijfers. Zo is in het tweede kwartaal van 2020 door de lockdown een terugval in de stijging ('slechts' plus 13 procent) te zien. "Maar na de versoepeling van de maatregelen worden de e-bikedieven in het derde kwartaal direct weer actief, wat resulteert in een stijging in aangiften van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019", zegt de voorzitter van SAFE, Jeroen Snijders Blok. Verder noemt hij het opmerkelijk dat de stijging in e-bikediefstal erg afwijkt van de algemene trend in diefstallen en inbraken. Die nemen al jaren af, zoals ook de onlangs gepubliceerde cijfers van autodiefstallen laten zien.

Gewone fietsen

Dieven van 'gewone' fietsen slaan vooral toe in studentensteden. De top tien bestaat bijna helemaal uit gemeenten met een universiteit, zoals Amsterdam, Utrecht en Delft. Het landelijk gemiddelde ligt op 25 'normale' fietsen per tienduizend inwoners. Ook in Drenthe is Assen de enige gemeente die erbovenuit steekt. De politie noteerde 197 aangiftes. Dat komt neer op 28,7 diefstallen per tienduizend inwoners.

Westerveld staat hier ook onderaan de diefstallenranglijst. De politie verwerkte vorig jaar vier aangiftes van fietsendiefstal. Dat aantal is goed voor 2,1 per tienduizend inwoners.

Werkelijk aantal diefstallen is veel hoger

De aangiftecijfers over fietsendiefstal vormen volgens SAFE het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen is zeker zeven keer hoger. De stichting verwijst naar het onderzoek Fietsdiefstal in Nederland, dat Bureau Beke in het najaar van 2020 publiceerde. Daaruit blijkt dat nog slechts 14 procent van de slachtoffers aangifte doet. Onder de eigenaren van e-bikes is de aangiftebereidheid groter, omdat die vaker verzekerd zijn en de verzekeraar meestal een aangifte vraagt.